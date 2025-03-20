«Компаньйон» вже доступний на SWEET.TV

«Компаньйон» – науково-фантастичний психологічний фільм, який отримав гарні відгуки глядачів і критиків. Експерти Rotten Tomatoes дали фільму 94%, а це дуже крутий результат. Тож час подивитися неймовірне кіно, яке змусило світ задуматися про наше майбутнє, без реклами на SWEET.TV.

Софі Тетчер, виконавиця головної ролі, відома глядачам за трилером «Єретик» з Г’ю Ґрантом, який вразив глядачів у 2024 році. Отже, настав час «Компаньйону» дивувати людей. Дебютний вікенд дозволив фільму «відбити» бюджет стрічки. І це не дивно, адже на глядача чекало поєднання гостросюжетного психологічного трилеру з науково-фантастичними фантазіями, які, не виключено, стануть нашим майбутнім. Поринути у світ «Компаньйона» можна вже зараз зі SWEET.TV.

Про що фільм «Компаньйон»

Айріс знайомиться з Джошем у супермаркеті та закохається у хлопця. Одного дня вони їдуть за місто до друзів. Проте відпочинок на природі закінчується жахом – господар будинку намагається зґвалтувати дівчину, і вона його вбиває.

І коли Айріс розповідає про це Джошу, він відкриває їй страшну правду: вона робот. А далі одкровення ще більше шокуватимуть, а історія не дасть і хвилини для відпочинку. Фільм «Компаньйон» доступний онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

Актор Джек Квейд – син акторки Мег Раян («Кейт і Лео», «Найкращий стрілець») і актора Денніса Квейда («Рейган», «Субстанція»).

Пісня Iris гурту Goo Goo Dolls звучить в одній зі сцен фільму; Мег Раян знялася у фільмі «Місто янголів» (1998), для якого і був написаний цей трек.

Софі Тетчер може плакати одним оком за командою, що дуже стало у пригоді.

До речі, 26% глядачів пішли на фільм саме через акторку Софі Тетчер.

Критик Кріс Євангеліста з Film оцінив фільм на 9/10, назвавши його «першим великим фільмом 2025 року», високо відзначивши гру Тетчер і Квейда.

Студія New Line здобула права на «Компаньйона» після напружених торгів за перспективний проєкт жахів на початку 2023 року.

У фільмі не вказано рік, проте на телефоні Джоша написано «неділя, 25 червня». Роки, на які припадає ця дата у XXI столітті включають 2028, 2034, 2045, 2056, 2062, 2067, 2072, 2078, 2089 і 2095. То які ставки, який то рік, коли роботи будуть ззовні настільки ідеальними?

Кет згадує пароль Сергія – день народження Сталіна. Руперт Френд, який грає Сергія, також знявся у фільмі «Смерть Сталіна» (2017), де зіграв Василя Сталіна, сина Йосипа Сталіна.

Робототехнічна компанія Empathix походить від грецького слова empatheia, що означає «пристрасть» або «стан емоцій».

Коли Патрік розповідає історію про те, як він зустрів Елі на костюмованій вечірці, то каже, що той був одягнений у костюм Дракули. Гарві Гіллен, який грає Елі, раніше знімався в ролі Гільєрмо Де ла Круза, слуги вампіра у серіалі «Чим ми займаємося в тінях».

Знімання фільму було під загрозою через будинок. Перш ніж знайти ідеальний дім, творці передивилися декілька варіантів. Одним із головних критеріїв були велич будинку та його віддаленість. Знімання зупинили через страйк акторів та сценаристів, а коли той припинився, старі власники продали будинок, тож творцям довелося домовлятися з новими господарями.

Фільм дійсно неймовірний і на тлі новин про велике просунення у галузі робототехніки змушує замислитися про майбутнє існування роботів та людей.

Тож варто переглянути фільм «Компаньйон» без реклами на ТВ, смартфоні, комп’ютері та планшеті разом зі SWEET.TV. Тут на глядачів чекатимуть найкращі фільми, улюблені серіали, ексклюзивні проєкти та улюблене телебачення. Гарного перегляду.