«Дикий робот» сподобається усій родині

Заснований на бестселері №1 за версією The New York Times, «Дикий робот» завоював серця глядачів у всьому світі своєю яскравою та доброю історією. Він нікого не залишить байдужим: і діти, і дорослі будуть у захваті на всі 100%.

Мультфільм «Дикий робот» дозволив DreamWorks у 2024 році стати найкращою анімаційною студією світу за касовими зборами. Фільм має рейтинг 97% на Rotten Tomatoes, а в консенсусі сайту зазначено: «Проста історія, розказана з великою майстерністю, «Дикий робот» – це дивовижне видовище, яке наповнює серце теплом».

IMDb-оцінка – 8,2. Для порівняння, найкасовіший фільм-2024, «Думками навиворіт 2», має лише 7.5. Подивитися «Дикий робот» на своєму телевізорі, смартфоні чи комп’ютері можна разом зі SWEET.TV.

Про що «Дикий робот»?

Ця епічна пригода розповідає історію робота – моделі ROZZUM 7134, скорочено «Роз», який після аварії корабля опиняється на безлюдному острові. Їй доводиться пристосовуватися до суворих умов, вчитися виживати та будувати стосунки з місцевими тваринами, а також стати прийомною мамою для осиротілого гусеняти.

Це історія, яка допоможе відкрити найкраще в нас. Тож варто увімкнути «Дикий робот» на ТВ, смартфоні, комп’ютері, планшеті на SWEET.TV.

Цікаві факти про фільм

Автор книги Пітер Браун розповів, що ідея «Дикого робота» виникла після того, як він намалював ескіз робота на дереві. Це спонукало його поставити питання: «Що б зробив розумний робот у дикій природі?». Браун пояснив команді розробників, що головною темою книги є те, що доброта може стати навичкою виживання.

Ім'я робота – «Роззум», скорочено «Роз». Автор книги вибрав цю назву як відсилку до науково-фантастичної п’єси 1920 року «Р.У.Р. (Россумові Універсальні Роботи)» чеського письменника Карела Чапека. Саме завдяки цьому твору у словнику з’явилося слово «робот». Воно походить від слов’янського кореня «робота» – праця.

Назва підрозділу ROZZUM співзвучна зі словом «розум», що в багатьох слов’янських мовах означає розум, інтелект.

Базальтова печера на острові була змодельована за мотивами пляжу з чорним піском Рейнісф’яра в Ісландії.

Це перший випадок, коли Марк Гемілл озвучує персонажа у повністю анімованому голлівудському фільмі після «Битви за планету Терра» (2007), тобто через 17 років (не враховуючи роботи для студії Ghibli та англомовних дубляжів). Гемілл зізнався, що «Дикий робот» нагадав йому про ті емоції, які він відчував під час роботи над «Зоряними війнами» (1977), де зіграв Люка Скайвокера.

Це перший анімаційний фільм, в якому взяв участь Педро Паскаль. Ось це визнання!

Режисер Кріс Сандерс надихався класичними мультфільмами Disney та роботами Хаяо Міядзакі. У результаті фільм отримав стильну 3D-анімацію, яку сам режисер описує як «картину Моне в лісі Міядзакі».

«Дикий робот» так вразив глядачів, що розробники вже працюють над сиквелом! Це приголомшлива історія, слоган якої: «Іноді, щоб вижити, ми маємо стати більшими за те, на що нас запрограмували».

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