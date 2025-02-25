«Їжак Сонік 3» можна подивитися на SWEET.TV

Через три роки після прем’єри другого фільму Їжак Сонік із командою знову має рятувати планету. Проте цього разу в нього особливий супротивник.

Фільм зібрав понад $478 млн і продовжує дивувати глядачів вже онлайн. Переглянути кінострічку «Їжак Сонік 3» українською і без реклами можна на SWEET.TV.

Ще до виходу ажіотаж навколо стрічки створювали кілька новин:

перша – про неймовірне перетворення Джима Керрі на знімальному майданчику;

друга – участь у проєкті Кіану Рівза;

третя – чи увійде цей фільм до числа найкращих екранізацій відеоігор світу.

Тому не дивно, що фільм отримав гарну касу, схвальні відгуки від глядачів та найвищий рейтинг на Rotten Tomatoes порівняно з іншими двома частинами. Подивитися фільм «Їжак Сонік 3» можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Про що фільм «Їжак Сонік 3»

Сонік та його команда мають розібратися з дивними подіями у Токіо. Коли вони прибувають туди, то стикаються з їжаком Шедоу, який набагато швидший та сильніший за них.

Шедоу та його таємничий напарник планують щось неймовірне та жахливе. Отже, у команди Соніка є нова місія, в якій у них з’явиться дуже неочікуваний помічник. Переглянути фільм «Їжак Сонік 3» можна на ТВ, смартфоні, комп’ютері зі SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

«Їжак Сонік 3» став другою найкасовішою екранізацією відеоігор в історії кінематографа. Перше місце надійно тримають «Брати Супер Маріо».

Фільм отримав на Rotten Tomatoes 86%. Друга частина мала 69% свіжості, а перша – 64%.

Стрічка стала фільмом №1 в Америці у свій дебютний вікенд.

На роль Шедоу розглядалися Кіану Рівз, Джаред Лето, Джейсон Момоа, Роберт Паттінсон і Джонні Депп.

Цікаво, що Кіану Рівзу ще до виходу першого «Соніка» пропонували озвучити Шедоу на великому екрані. І нарешті це стало можливим.

Режисер Джефф Фаулер сказав, що існує «очевидний зв'язок» між грою Кіану Рівза в фільмі «Джон Вік» і «атмосферою, яку ми намагаємося передати», і тому Вік-франшиза стала «ідеальним, хоча й нетрадиційним «прослуховуванням» для персонажа.

Кіану Рівз провів «дослідження» Шедоу, бо хотів створити «достовірну версію» персонажа. Подивитися фільм англійською, щоб відчути гру Кіану Рівза, можна на SWEET.TV.

Сценаристи Пет Кейсі та Джош Міллер зізналися, що обмірковували варіант вбивства Тома, щоб Сонік відчув увесь біль. Однак вони відмовилися від цієї ідеї, оскільки це б викликало обурення у глядачів.

Джеральд Роботнік не мав з’явитися у фільмі в «живому вигляді», але команда вирішила все ж таки ввести його в історію.

Гоління «яйцеголового» відбулося на знімальному майданчику. Джим Керрі заявив, що йому знадобилося півтора року, щоб відростити волосся, і попросив актора Лі Майдуба (агента Стоуна) постригти його.

Після виходу фільму «Їжак Сонік 2» Джим Керрі оголосив, що хоче піти на пенсію, а до акторської діяльності повернеться, якщо «янголи принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, який скаже мені, що це буде дуже важливо для людей, щоб його побачили». Йому надіслали сценарій цього фільму, роздрукований 24-каратним чорнилом. Це перший випадок, коли Керрі знявся у більш ніж двох фільмах в ролі одного і того ж персонажа.

Четверта частина франшизи має вийти 19 березня 2027 року. Про те, що вона буде, красномовно натякають кадри після титрів. Подейкують, що в цій стрічці будуть елементи романтичної комедії та подорожі у часі.

Але четвертої частини ще стільки чекати, а третя – ось вже є. Тож переглянути «Їжак Сонік 3» українською та англійською без реклами онлайн і офлайн можна зі SWEET.TV.

2025 рік буде багатим на гучні прем'єри, тож варто не просто слідкувати за новинами, а завантажити одразу застосунок SWEET.TV, щоб нічого не пропустити. Гарного перегляду.