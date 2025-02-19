«Потяг у 31 грудня» – справжня концентрація гарного настрою

Комедія «Потяг у 31 грудня» отримала рекордні касові збори серед українських стрічок 2024 року. Переглянути зіркове кіно можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Однією з родзинок фільму стала поява у кадрі Бориса Джонсона. Під час роботи над стрічкою він перебував у Києві з робочим візитом. І погодився взяти участь у зніманні. Ба більше – надягнути шапку «Укрзалізниці» з написом: «Нумерація вагонів починається з голови поїзда». Тож щоб почути ще раз його знамените «Добрий день, everybody» та насолодитися гарним кіно, варто увімкнути «Потяг у 31 грудня» без реклами на SWEET.TV.

Про що фільм «Потяг у 31 грудня»

Провідник Микола Іванович сподівається, що рейс «Київ – Львів», який вирушає ввечері 31 грудня, буде звичайним. Але у долі свої плани. У його вагоні опиняються дуже різні люди: сімейна пара на межі розлучення, вагітна дівчина, наречена-втікачка, відомий актор, бухгалтер-інтроверт.

А ще і потяг зупиняється вночі посеред безлюдного поля. І ось тут настає час того самого новорічного дива, яке змінює все і всіх. Переглянути «Потяг у 31 грудня» можна на телевізорі, смартфоні, комп’ютері та планшеті зі SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

За статистикою «Укрзалізниці», до 24 лютого 2022 року новорічну ніч у потягах зустрічали понад 5 тисяч осіб.

За перший вікенд нового року (1-5 січня) фільм подивилися понад 100 тис. українців. Він обійшов популярні голлівудські стрічки й став лідером тижня.

Фільм було створено без залучення державних коштів, без підтримки фондів та грантів, усі виробничі витрати покрили спонсори та приватні інвестори, а також безпосередньо виробник стрічки – компанія FILM.UA Group.

У фільмі можна почути YAKTAK із піснею «Чекає вдома» та Klavdia Petrivna із треком «Зима».

Це один із найзірковіших українських фільмів. Ролі виконали: Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Михайло Хома, Юрій Горбунов, Артемій Єгоров, Анастасія Іванюк, Дмитро Павко, Влад Нікітюк, Аліна Коваленко, Лілія Ребрик, Лілія Цвєлікова, Володимир Ніколаєнко, Максим Девізоров, Валерій Швець, Леся Самаєва, Анна Кузіна, Андрій Ісаєнко.

Актор Максим Девізоров прибув на знімання фінальної сцени на вокзалі просто з війська. Він зізнався, що ця роль для нього особлива, адже це його перша поява у великому кіно після двох з половиною років: «Мій герой – військовослужбовець, тому костюмерам не доводилося запарюватися, військова форма на мені – і я готовий одразу зайти в кадр».

За словами співпродюсерки та авторки ідеї Зої Сошенко, ідея фільму народилася під час розмови з колегою – продюсеркою Іриною Костюк. «Кожного разу, їдучи потягом, я думала: «Боже, які цікаві українці, які долі... ». Коли подорожуєш 6-12 годин, то попутник з купе іноді може стати потім другом, бо ми, українці, дуже любимо спілкуватися, дружити, ми відкриті… Кожен, хто буде дивитися цей фільм, неодмінно скаже: «О, у мене була така історія, о, я теж з таким їхав, у мене теж були такі курйози!», – говорить співпродюсерка комедії «Потяг у 31 грудня» в інтерв’ю «Укрінформ».

Знімання стартували 28 серпня і завершувалися у вересні. Тому пасажирів, що у той час ходили у шортах та відчували на собі ті 40°С, дуже потішила новорічна ялинка на вокзалі. І сніг у кадрі став справжнім викликом. Його замовляли декількох видів: сніг, який падає з неба, сніг для одягу і т.п. Вікна морозними візерунками прикрашала ціла команда художників. Ну хоч у цьому фільмі побачимо Новий рік зі снігом.

Не виключено, що фільм отримає продовження – «Потяг у 31 грудня-2», а після нашої перемоги та поновлення авіасполучення – вже й «Літак у 31 грудня»).

Цей фільм – справжня концентрація гарного настрою та підсилювач віри у добро й у дива. Тож варто подивитися «Потяг у 31 грудня» онлайн і офлайн без реклами зі SWEET.TV. Національний онлайн-кінотеатр має одну з найкращих колекцій українського кіно, тож кожен точно знайде тут фільм для вечірніх посиденьок з родиною чи друзями. Гарного перегляду.