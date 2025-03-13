«Муфаса: Король Лев» на SWEET.TV

Фільм вийшов через 30 років після появи оригінального мультфільму «Король Лев». Він увійшов до 10 найкасовіших стрічок 2024 року, що дозволило творцям говорити про нову історію всесвіту. Переглянути «Муфаса: Король Лев» онлайн і офлайн можна на SWEET.TV.

Стрічка присвячена також актору Джеймсу Ерлу Джонсу, який озвучив Муфасу в мультфільмі та у фільмі 2019 року.

При бюджеті $200 млн фільм вже зібрав $712+ млн, довівши, що улюблена історія про Короля Лева продовжує цікавити та надихати глядачів. До того ж це зробило стрічку одним із наймасштабніших проєктів Disney. Це неймовірне кіно на SWEET.TV ідеально підходить для перегляду з усією родиною.

Про що фільм «Муфаса: Король лев»

Левенятко Муфаса втрачає свою родину через повінь, але його рятує Така – королівський син. І хоча родина Таки не в захваті від чужинця, левенятко-принц робить усе, щоб зграя прийняла Муфасу.

Але щасливому життю загрожують білі леви. Тож на Таку та Муфасу чекають складні випробування хоробрості, вірності та дружби. І нарешті ми дізнаємось, що сталося між Муфасою та Шрамом ще до народження Сімби. Зі SWEET.TV цю історію можна подивитися на ТВ, смартфоні, планшеті всюди, де є інтернет.

Цікаві факти про фільм «Муфаса: Король лев»

Білі леви-лиходії – це можливе відсилання до сумнозвісної суперечки про те, що «Король Лев» є плагіатом на відомого в Японії «Імператора джунглів» («Білий лев Кімба»). Шанувальники аніме та манги стверджували, що Disney вкрав у японської франшизи візуальне оформлення та сюжетні елементи. На ранніх концепт-артах до анімаційного фільму Disney були зображені білі леви. Компанія Tezuka Productions помітила схожість, але не подала до суду.

Два зуби Кіроса, що нагадують ікла вампіра, були натхненні зубами актора, що його озвучував, Мадса Міккельсена.

На початку фільму використані архівні записи Джеймса Ерла Джонса в ролі Муфаси. Актор помер за три місяці до виходу фільму.

Кожен лев у фільмі, щоб досягти реалістичного вигляду хутра, мав понад 30 000 000 волосин. Лише грива Муфаси складається з 16 995 454 вигинів волосся. На вухах у лева 600 000 волосків, 6,2 мільйона волосків на ногах і 9 мільйонів волосків, що покривають середню частину тіла. Кінцевий кеш хутра перевищував 800 ГБ.

Критики високо оцінили анімацію у фільмі, визнавши її набагато кращою за ту, що була у стрічці 2019 року. «Кожен кіготь, вуса та волосся здаються такими ж реальними, як кадри з документального кіно про природу», – написав Matt Zoller Seitz з RogerEbert.com.

Після прем’єри у домашньому прокаті фільм зайняв друге місце за результатами касових зборів, але потім обігнав конкурентів і став лідером прокату.

В українському дубляжі брали участь Максим Самчик (Муфаса), Вʼячеслав Хостікоєв (Така), Назар Задніпровський (Пумба), Павло Скороходько (Тімон), Вʼячеслав Довженко (Зазу) та ін.

Режисер Роберт Ніл Еґґерс назвав цей фільм своїм улюбленим кіно 2024 року. Доволі цікаво, якщо згадати, що Еґґерс є творцем таких фільмів, як «Маяк», «Варяг» та «Носферату».

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