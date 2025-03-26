«Wicked: Чародійка» на SWEET.TV

Кінострічка отримала 10 номінацій на «Оскар» та забрала 2 статуетки, а також стала найкращим фільмом за версією глядачів на Rotten Tomatoes. Переглянути «Wicked: Чародійка» можна на SWEET.TV.

Спочатку цей фільм викликав жарти, трейлер багатьом не сподобався, але коли він вийшов у кінотеатрах, усі були вражені. Неймовірні декорації, чудова акторська гра, захопливий сюжет і занурення у магічну атмосферу зробили «Wicked: Чародійка» одним із головних касових хітів 2024-го. Кінокартина зібрала у світовому прокаті понад $738 млн доларів, увійшовши до п’ятірки найкасовіших фільмів минулого року.

Ба більше, фільм отримав «Золотий глобус» у категорії «За видатне кінематографічне досягнення» та статус найкасовішої екранізації мюзиклу. Також були організовані спеціальні покази, де глядачі могли співати разом з улюбленими персонажами. Подивитися «Wicked: Чародійка» можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Про що фільм «Wicked: Чародійка»

Це правдива історія Злої відьми Заходу. Дівчина з зеленою шкірою володіє унікальними магічними здібностями, але залишається самотньою. Вона мріє зустріти Чарівника, щоб попросити його змінити її зовнішність.

Дівчину приймають до школи магії, де вона знайомиться з Галіндою – майбутньою Ґліндою Доброю. Її хоробрість і магічний талант нарешті привертають увагу Чарівника. Але чим закінчиться ця зустріч? Дізнатися продовження історії можна на SWEET.TV.

Цікаві факти про фільм

Перший не-Disney мюзикл, який зібрав понад $100 млн у прем’єрний вікенд у США.

Для створення автентичної атмосфери чарівного міста було зведено справжні декорації, а для ландшафту висадили 9 млн тюльпанів. Звісно, використовували й CGI.

За словами режисера Джона М. Чу, на «лісових» декораціях оселилися справжні птахи, які підспівували Синтії Еріво під час виконання I’m Not That Girl. Асистентам режисера довелося їх заспокоювати перед зніманнями.

Головні актори співали наживо на знімальному майданчику – без фонограми.

Марісса Боде (Нессароза) насправді має інвалідність і пересувається на кріслі колісному. Це перший випадок в історії «Wicked: Чародійка», коли цю роль виконала акторка з інвалідністю.

За словами Крістін Ченовет (оригінальної Ґлінди з Бродвею), чим вище співає Ґлінда, тим менш щирою вона стає. У пісні No One Mourns the Wicked її вокал особливо високий.

Ім’я Злої відьми Заходу – Ельфаба – утворене від ініціалів автора «Чарівника країни Оз» Лаймена Френка Баума (L-F-B).

У день прем’єри у Великій Британії Джефф Голдблюм (Чарівник країни Оз) сів за рояль на вокзалі Сент-Панкрас у Лондоні, чим привернув увагу здивованих перехожих.

Повідомляється, що прослуховування Синтії Еріво та Аріани Гранде (обидві – володарки «Греммі») настільки вразили режисера та знімальну групу, що довели їх до сліз.

Українською фільм дублювали: Злата Огнєвіч озвучила Ґлінду; співачка та акторка дубляжу Валентина Лонська подарувала свій голос Ельфабі; співак та актор дубляжу Євген Анишко перевтілився на принца Фієро.

Дізнатися, чому «Wicked: Чародійка» підкорює серця глядачів у всьому світі, можна, переглянувши його на SWEET.TV. В онлайн-кінотеатрі є й інші прем’єри, які доступні для перегляду на телевізорі, смартфоні чи комп’ютері.