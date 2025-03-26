Оскароносне кіно «Wicked: Чародійка» на SWEET.TV: цікаві факти про фільм
Екранізація мюзиклу, в успіх якої початково не вірили, підкорила серця мільйонів глядачів
Кінострічка отримала 10 номінацій на «Оскар» та забрала 2 статуетки, а також стала найкращим фільмом за версією глядачів на Rotten Tomatoes. Переглянути «Wicked: Чародійка» можна на SWEET.TV.
Спочатку цей фільм викликав жарти, трейлер багатьом не сподобався, але коли він вийшов у кінотеатрах, усі були вражені. Неймовірні декорації, чудова акторська гра, захопливий сюжет і занурення у магічну атмосферу зробили «Wicked: Чародійка» одним із головних касових хітів 2024-го. Кінокартина зібрала у світовому прокаті понад $738 млн доларів, увійшовши до п’ятірки найкасовіших фільмів минулого року.
Ба більше, фільм отримав «Золотий глобус» у категорії «За видатне кінематографічне досягнення» та статус найкасовішої екранізації мюзиклу. Також були організовані спеціальні покази, де глядачі могли співати разом з улюбленими персонажами. Подивитися «Wicked: Чародійка» можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.
Про що фільм «Wicked: Чародійка»
Це правдива історія Злої відьми Заходу. Дівчина з зеленою шкірою володіє унікальними магічними здібностями, але залишається самотньою. Вона мріє зустріти Чарівника, щоб попросити його змінити її зовнішність.
Дівчину приймають до школи магії, де вона знайомиться з Галіндою – майбутньою Ґліндою Доброю. Її хоробрість і магічний талант нарешті привертають увагу Чарівника. Але чим закінчиться ця зустріч? Дізнатися продовження історії можна на SWEET.TV.
Цікаві факти про фільм
- Перший не-Disney мюзикл, який зібрав понад $100 млн у прем’єрний вікенд у США.
- Для створення автентичної атмосфери чарівного міста було зведено справжні декорації, а для ландшафту висадили 9 млн тюльпанів. Звісно, використовували й CGI.
- За словами режисера Джона М. Чу, на «лісових» декораціях оселилися справжні птахи, які підспівували Синтії Еріво під час виконання I’m Not That Girl. Асистентам режисера довелося їх заспокоювати перед зніманнями.
- Головні актори співали наживо на знімальному майданчику – без фонограми.
- Марісса Боде (Нессароза) насправді має інвалідність і пересувається на кріслі колісному. Це перший випадок в історії «Wicked: Чародійка», коли цю роль виконала акторка з інвалідністю.
- За словами Крістін Ченовет (оригінальної Ґлінди з Бродвею), чим вище співає Ґлінда, тим менш щирою вона стає. У пісні No One Mourns the Wicked її вокал особливо високий.
- Ім’я Злої відьми Заходу – Ельфаба – утворене від ініціалів автора «Чарівника країни Оз» Лаймена Френка Баума (L-F-B).
- У день прем’єри у Великій Британії Джефф Голдблюм (Чарівник країни Оз) сів за рояль на вокзалі Сент-Панкрас у Лондоні, чим привернув увагу здивованих перехожих.
- Повідомляється, що прослуховування Синтії Еріво та Аріани Гранде (обидві – володарки «Греммі») настільки вразили режисера та знімальну групу, що довели їх до сліз.
- Українською фільм дублювали: Злата Огнєвіч озвучила Ґлінду; співачка та акторка дубляжу Валентина Лонська подарувала свій голос Ельфабі; співак та актор дубляжу Євген Анишко перевтілився на принца Фієро.
Дізнатися, чому «Wicked: Чародійка» підкорює серця глядачів у всьому світі, можна, переглянувши його на SWEET.TV. В онлайн-кінотеатрі є й інші прем’єри, які доступні для перегляду на телевізорі, смартфоні чи комп’ютері.