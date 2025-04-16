«Капітан Америка: Чудесний новий світ»

«Капітан Америка: Чудесний новий світ» – четвертий фільм франшизи про Капітана Америку та 35-та стрічка кінематографічного всесвіту Marvel. Цей фільм може показати, чи дійсно Сем Вілсон став гідним наступником Стіва Роджерса. Подивитись стрічку «Капітан Америка: Чудесний новий світ» можна на SWEET.TV.

Однією з родзинок фільму є Гаррісон Форд, актор-легенда, для якого це перша роль у всесвіті Marvel, проте не перша роль президента США. На цей фільм чекали з нетерпінням та острахом, адже це вперше на екранах з’явився Капітан Америка без Стіва Роджерса.

Також очікувалося, що у стрічці з’явиться Халк-Руффало, про це говорив і сам актор. Проте зрештою виявилося, що він просто «обмовився». Це дійсно нова глава в історії Капітана Америки.

Про що фільм «Капітан Америка: Чудесний новий світ»

Сем Вілсон стає свідком замаху на президента зі сторони суперсолдата. І хоча він все бачив на власні очі, герой сумнівається в тому, що все було саме так, він впевнений, що є якась таємниця. Капітан починає власне розслідування і дізнається темну таємницю президента.

Проте він і не підозрює, наскільки жахливим є цей секрет, і що буде, коли він вирветься ззовні. Що то за таємниця та чим все закінчиться? Дізнатись це можна під час перегляду «Капітан Америка: Чудесний новий світ» на SWEET.TV.

Цікаві факти про фільм

Гаррісон Форд в ролі Таддеуса Росса замінив Вільяма Герта, який помер у березні 2022 року. Цікаво, що Гаррісон Форд програв Герту «Оскар» за «Поцілунок жінки-павука» (1985), тоді як Форд був номінований за «Свідка» (1985) на 58-й церемонії вручення премії «Оскар». Але вони ніколи не працювали разом.

За словами Гаррісона Форда, він погодився на роль, не читаючи сценарій.

«Чому б і ні? Я бачив достатньо фільмів MarvelStudios, щоб зрозуміти, як актори, якими я захоплююся, отримують задоволення від процесу», – зазначив Форд.

До того ж 82-річний Гаррісон Форд висловив готовність продовжити грати Червоного Халка після дебюту у фільмі «Капітан Америка 4».

«Я чекаю наступної пропозиції. Думаю, буде цікаво подивитися, як цей персонаж розвиватиметься в майбутньому, якщо це станеться», – сказав актор в інтерв'ю журналу Empire.

Це вже другий фільм Гаррісона Форда, в якому він грає президента Сполучених Штатів Америки (після «Літака президента», 1997).

Рухи Червоного Халка засновані на рухах ведмедів. Загальний час цього персонажа в «Чудесному новому світі» – 4 хвилини

Спочатку фільм називався «Капітан Америка: Новий світовий порядок». Однак пізніше назву вирішили змінити. Студія вважала, що назва дуже похмура, вони навіть отримали відгуки, що людям було некомфортно від неї. Ще причиною може бути те, що словосполучення «новий світовий порядок» може бути пов’язане з антисемітизмом.

Щоб підготуватися до екшн-сцен фільму, Ентоні Макі зосередився на заняттях йогою та пілатесом, аби покращити свою гнучкість і силу м'язів.

До речі, якось Макі запитали про порівняння Червоного Халка і Дональда Трампа.

«Сподіваюся, ми, як країна, втомилися від усіх цих політичних баталій. Давайте просто сходимо в кіно і розслабимося», – зазначив він.

Це перший фільм про Капітана Америку без Стіва Роджерса

Виробництво фільму затягнулося через перезнімання, в яких навіть «зникли» деякі персонажі. Це породило чутки, що бюджет становить 350 мільйонів доларів. Проте за інформацією видання The Hollywood Reporter, вартість виробництва нового блокбастера Marvel склала орієнтовно 180 мільйонів доларів.

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