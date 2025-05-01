Фільм «Коли ти вийдеш заміж?» вже доступний на SWEET.TV

Романтична комедія зібрала 40,5 мільйона гривень у прокаті та стала найкасовішим українським кінорелізом на початку 2025 року. Ба більше, кінострічка увійшла до 10 найкасовіших фільмів новітньої історії України.

До речі, для деяких кадрів у фільмі «Коли ти вийдеш заміж?» використали ШІ, і це перша стрічка в кар’єрі Наталки Денисенко, в якій вона оголилась.

Про що фільм «Коли ти вийдеш заміж?»

Ксенія розуміється на картинах, але не на чоловіках. Наречений зрадив її напередодні весілля, тому дівчина їде до моря із подругою, щоб заспокоїтись і відвідати дуже цікавий мистецький раут. Вечірка закінчується непередбачувано для жінки, що згодом приводить її до картини відомого художника Поля Гогена «Коли ти вийдеш заміж?».

Інтриги, кримінальні перегони та, звісно, романтика – у цьому фільмі буде все. Фільм «Коли ти вийдеш заміж?» вже доступний на SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

Режисер стрічки – Олексій Комаровський, який створив фільм «Область Героїв», першу кінореконструкцію подій на Київщині у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найскладнішою сценою для режисера був поцілунок Тоні Хижняк і Тараса Цимбалюка (які, до речі, зіграли подружжя у «Спіймати Кайдаша») на тлі моря. Олексій Комаровський згадував, що ця сцена коштувала йому нервового зриву й нецензурного крику на всю набережну Ровіня. Але причина була не в акторах, а в несправності вітродуїв, що мали створити ефект підльоту гелікоптера.

Перший тизер-трейлер стрічки був представлений на кіноринку 77-го Каннського міжнародного кінофестивалю.

Після закінчення знімання режисер вирішив додати декілька кадрів – розпочати фільм з подій у Франції кінця XIX століття, коли Поль Гоген написав «Коли ти вийдеш заміж?». У цьому мав допомогти штучний інтелект. Робота з ШІ тривала три місяці. Найскладніше було адаптувати відео для кінематографічного формату.

У фільмі знялися хорватські зірки – актор Домаґой Янкович та популярна співачка Лідія Бачич.

Антоніна Хижняк потрапила до фільму майже випадково. Вона сама попросила режисера запросити її. І хоча була вже інша кандидатка на роль Лори, її проби змусили режисера передумати.

Тарас Цимбалюк допоміг створити образ Марка, він багато імпровізував, що також додало його герою ще більшої яскравості.

Наталка Денисенко перед зніманням на запрошення режисера відвідала мистецьку подію, на якій вона вивчала рухи мистецтвознавців, манери, стиль спілкування. Ці деталі вона перенесла у свій образ. Також акторка брала уроки з фехтування, щоб зрозуміти, як правильно тримати рапіру, які рухи мають бути в людини, яка професійно цим займається.

Ще одним викликом для акторки став танець під пісню Вєрки Сердючки. Сцену знімали вночі, було холодно. Наталка Денисенко 15 хвилин без перерви давала лиха закаблукам на підборах, а у фільмі ця сцена триває 30 секунд.

Фільм створено за участі України, Хорватії, Латвії та Словаччини. Знімання проходили в Києві, Львові, Одесі, Загребі, Ровені та інших мальовничих містечках Хорватії. До речі, Ровінь – старовинне містечко, історія якого сягає бронзового століття, а це до нашої ери. Тут знімали голлівудські стрічки «Охоронець дружини кілера», «Діана», «Спілка» та ін.

Фільм створено виключно коштом приватних інвесторів.

У фільмі звучать пісні Монатіка, DOROFEEVA, Сердючки та KOLA, а також арії Джузеппе Верді.

У фільмі будуть шалені перегони, відверті діалоги та сцени, красиві пейзажі та улюблена музика. Вмикайте фільм «Коли ти вийдеш заміж» на SWEET.TV.