Попри те, що для українського кіно зараз настали не найкращі часи, воно існує та успішно бере участь у міжнародних фестивалях. Пропонуємо добірку з чотирьох українських фільмів, які можна буде побачити цього літа.

«Стрічка часу»

Прем’єра – 19 червня

Документальний фільм української режисерки Катерини Горностай фіксує вимушені життєві реалії шкільних вчителів та їхніх учнів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема й на деокупованих і прифронтових територіях. Світова прем’єра картини відбулась на цьогорічному Берлінале, де фільм брав участь в основному конкурсі.

«Сірі бджоли»

Прем’єра – 7 серпня

У «сірій зоні» АТО в невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, з непроханими озброєними гостями, сусіди-пенсіонери живуть своє життя, іноді зустрічаючись для суперечливого, але необхідного спілкування. У кожного життя не склалось по-своєму, і обидва мають час його переосмислити. Мало зважаючи на воєнні події, вони намагаються створити своє мирне життя в небезпечній місцині, але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

Фільм Дмитра Мойсеєва створено за романом Андрія Куркова. Головні ролі зіграли Віктор Жданов та Володимир Ямненко. Світова прем’єр фільму відбулась на Міжнародному кінофестивалі у Роттердамі, а також отримала низку престижних нагород.

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«Троє»

Прем’єра – 21 серпня

Події фільму відбуваються під час війни за незалежність України 1917-1921 років. Двоє махновських розбишак влаштували засідку, аби захопити червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей. Пограбування йде не за планом, і разом з грошима забирають полоненого командира панцирника. Назад шляху немає, і троє різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, з непримиренних ворогів стають побратимами в боротьбі проти червоної чуми.

Головні ролі у фільмі виконали Артемій Єгоров («Потяг у 31 грудня»), Роман Ясіновський («Довбуш», «Кіборги») та Євген Піднебесний, для якого фільм став дебютом у кіно. Головну жіночу роль грає Аліна Коваленко («Потяг у 31 грудня», «Захар Беркут»). Ключові сцени знімали у Старокостянтинові, знаковому місці для України часів повномасштабного вторгнення.

Робота над фільмом тривала 10 років. Фільм залишився без режисера у травні 2016 року. Віталій Потрух відмовився від режисури фільму «Троє» року після того, як стало відомо про його участь у XXV Міжнародному кінофорумі «Золотий Витязь», який відбувся в окупованому РФ Севастополі. У підсумку фільм зробив Іван Кравчишин («Політ золотої мушки»).

«Медовий місяць»

Прем’єра – 28 серпня (на головному фото)

Маленьке містечко поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотно змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з’являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартирі без електрики, води та зв’язку. Протягом п’яти днів між ними зникає усе зайве – лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми.

Режисеркою фільму є Жанна Озірна. Його світова прем’єра відбулась на кінофестивалі у Венеції.