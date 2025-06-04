Під час фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA частину фільмів можна буде побачити онлайн у кінотеатрі DOCUSPACE. Загалом до перегляду буде доступно 14 стрічок.

8-10 червня

Розпочнуть програму онлайн-кінотеатру цьогорічний фільм-відкриття Docudays UA «Санаторій» ірландського режисера Гара О'Рурка, а також «Пісні землі, що повільно горить» Ольги Журби з національного конкурсу Docu/Україна та заголовна стрічка програми Docu/Юність «Трек» канадського режисера Раяна Сідху.

«Санаторій» Гари О’Рурка оповідає про легендарний оздоровчий центр в Одеській області, що працює з унікальними лікувальними грязями.

«Пісні землі, що повільно горить» Ольги Журби – аудіовізуальний щоденник занурення України в прірву тотальної війни, відзнятий протягом перших двох років повномасштабного вторгнення Росії. Уперше стрічку було показано на Венеційському кінофестивалі 2024 року.

«Трек» Раяна Сідху оповідає про наполегливість на шляху до мрії, показуючи трьох боснійських підлітків, що відновлюють легендарну спортивну трасу для санного спорту, зведену до Олімпійських ігор у Сараєво 1984 року.

9-11 червня

Наступного дня для перегляду відкриються одразу сім фільмів: повні метри «Мілітантропос» (на головному фото) Єлизавети Сміт, Аліни Горлової та Семена Мозгового з конкурсу Docu/Україна й «Американська пастораль» французької режисерки Обері Едлер з основної тематичної секції та спецпрограми «У світі ARTE». А також п’ять короткометражних історій Docu/Юності, такі як «Король Рідван» нідерландського автора Семмі Шефа Ідрісу, «Дім, якого шукаєш» нідерландської режисерки родом з Ірану Паріси Амінолахі, польська робота Емі Бухвальд «Відлуння», індійська стрічка Пурви Бхат «Про що фільм?» й атмосферна анімація «Mû» німецької режисерки Малін Нойманн.

Після нещодавньої світової прем’єри на Каннському кінофестивалі стрічку «Мілітантропос» зможуть побачити українські глядачі та глядачки. Фільм досліджує досвід війни крізь призму спільного й індивідуального: тих, хто змушений тікати, хто бере до рук зброю, хто втрачає дім або залишається жити серед руїн.

«Американська пастораль» Обері Едлер – хроніка боротьби пенсильванського селища за майбутнє місцевих державних шкіл, що порушує питання про протистояння пропаганді та критичне мислення як основу демократичного устрою. Стрічка отримала світову прем’єру на великих екранах фестивалю IDFA через півтора тижня після президентських виборів у США 2024 року.

Короткометражні стрічки «Король Рідван», «Дім, якого шукаєш», «Відлуння», «Про що фільм?» та «Mû» з програми Docu/Юність торкаються тем дорослішання, стосунків дітей і батьків та пошуку відчуття дому.

11-13 червня

У переддень закриття фестивалю відкриються фільми для тих, хто любить автобіографічні історії. «Зшиті кроки» Аліни Максименко з національного конкурсу, а також стрічку Docu/Хітів нідерландського режисера Рогіра Капперса «Скло – моє нереалізоване життя».

«Зшиті кроки» Аліни Максименко – кінощоденник боротьби родини режисерки за виживання. Стрічка оприявнює глибокий вплив конфлікту на життя простих людей, досліджує теми дому, вимушеного переміщення, стійкості та сталих сімейних звʼязків перед лицем жорстоких руйнувань війни. Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі Visions du Réel 2024.

«Скло – моє нереалізоване життя» – зворушлива автобіографічна стрічка режисера Рогіра Капперса, який у 52 роки вирішує кардинально змінити своє життя, повернувшись до дитячої мрії – музичної гри на склянках. Фільм дебютував на IDFA та отримав нагороду на Thessaloniki International Documentary Festival.

12-13 червня

А в останній день релізів можна встигнути подивитися фільм української режисерки Катерини Горностай «Стрічка часу». Ця робота дає нам змогу простежити, як війна впливає на повсякденне життя учнів і вчителів. Фільм має мозаїчну структуру: досліджує функціонування школи в офлайн- і онлайн-форматах у ці страшні часи – біля фронту і в тилу – демонструючи, як звичне життя переплітається з постійною небезпекою. Світова прем'єра стрічки відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі в основному конкурсі.

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Усі покази розпочинатимуться о 10:00 таі будуть доступними для перегляду впродовж семи днів від моменту придбання квитка. Вартість квитків – 80 гривень для повного метру та 40 гривень для короткометражних фільмів. Важливо знати, що онлайн-покази будуть відкриті лише на території України. Усі матеріали для перегляду матимуть описові субтитри й аудіодескрипцію.