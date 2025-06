Цього літа кінотеатри пропонують добірку фільмів на будь-який смак. Ми розповідаємо про ті, які обов'язково варто подивитися цього сезону. Дуже різноманітна кінопрограма пропонує картини різних жанрів, тож кожен знайде щось для себе.

Серед стрічок, які обов'язково варто подивитися цього літа, – блокбастери, продовження популярних франшиз та екранізації бестселерів, гіти найбільших кінофестивалів.

«Балерина»

Ballerina, прем’єра 4 червня, на головному фото

«Балерина» – спіноф найкрутішої франшизи про непереможного асасина «Джон Вік». У центрі сюжету – Єва (Ана де Армас), старанна учениця балетної школи, а також безжальна вбивця з кримінального угрупування Руська Рома. Виконуючи завдання від своєї директорки (Анжеліка Гʼюстон), Єва дізнається таємницю вбивства свого батька та стає на шлях помсти, де перетинається із самим Джоном Віком (Кіану Рівз).

Головну роль зіграла номінантка на «Оскар» Ана де Армас. У стрічці також з’являються Кіану Рівз, Ієн Макшейн, Норман Рідус тощо.

«Матеріалісти»

Materialists, прем’єра 12 червня

Шлюбна менеджерка Люсі (Дакота Джонсон) організовує зустрічі між тими, хто ще не знайомий, але вже будує на майбутнє схожі плани. Проте сама вона має проблеми: тільки-но до неї почав залицятися казково багатий та вишуканий чоловік (Педро Паскаль), про себе нагадує колишній хлопець (Кріс Еванс). Ці двоє – суцільна протилежність один одному, але випробовують почуття Люсі так, ніби вони спеціально поєднали зусилля. Чи зможе стрічка Селін Сон, чий попередній фільм «Минулі життя» став сенсацією, подолати банальні жанрові ходи.

«Небезпечна тварина»

Dangerous Animals, прем’єра 12 червня

І тут теж можна чекати несподіванки, адже ніби-то звиклий трилер потрапив до програми «Двотижневик режисерів» на Каннському кінофестивалі.

Фільм розповідає про серфінгістку, яка намагається врятуватися від серійного вбивці, який планує згодувати її акулам. У головних ролях – Гаррі Гаррісон та Джай Кортні, який свій акторський шлях розпочав у 12 років, встиг знятися у понад 40 фільмах та був на піку популярності у 2010-х.

«Як приборкати дракона»

How to Train Your Dragon, прем’єра 12 червня

Ніхто вже й не згадує, відколи точиться боротьба між вікінгами та драконами. Кмітливий, однак не надто войовничий Гикавка (Мейсон Темз) є сином вождя вікінгів Стоїка (Джерард Батлер). Вони живуть на острові посеред океану і ретельно захищають свою їжу від нальотів драконів. Батько наполягає на тому, щоб син нарівні з іншими юнаками брав участь у полюванні на драконів. Найсміливіша спроба Гикавки закінчується зовсім не так, як всі очікували. Найнебезпечніший дракон Нічна Лють стає Гикавці другом.

«Як приборкати дракона» – ігрова адаптація та водночас римейк однойменного анімаційного гіта 2010 року, заснований на книзі британської письменниці Крессіди Ковелл. Гикавку на екрані втілить Мейсон Темз, Астрід зіграє Ніко Паркер, а Стоїка – Джерард Батлер, що озвучував персонажа в оригіналі.

«F1: Фільм»

F1, прем’єра 26 червня

Пілот «Формули-1» Сонні Гейс, що брав участь у перегонах у 1990-х роках, потрапляє в жахливу аварію, через яку йому довелося піти з великого спорту і почати ганяти в інших дисциплінах. Власник команди «Формули-1» та старий друг Гейса Рубен Сервантес зв’язується з ним і просить повернутися з відставки, щоб стати наставником новачка-вундеркінда Джошуа «Ноа» Пірса для команди Apex Grand Prix.

Режисером картини є Джозеф Косинські, що поставив «Топ Ґан: Меверік» (2022). А головну роль зіграв Бред Пітт.

«Добридень, смутку!»

Bonjour Tristesse, прем’єра 3 липня

Батькова улюблениця 18-річна Сесіль (Лілі МакІнерні), її батько Реймонд (Клас Банг) та його молода коханка Ельза (Наїля Арзун) відпочивають разом на півдні Франції. Реймонд не зважає на погані успіхи доньки у навчанні, дозволяє їй палити та вживати алкоголь, а на стосунки з сусідським хлопцем Сірілом (Альоша Шнайдер) дивиться крізь пальці. Несподівано до компанії долучається Енн (Хлоя Севіньї), близька подруга покійної матері Сесіль.

Далеко не перша екранізацією однойменного роману, який у 1954 році приніс популярність французькій письменниці Франсуазі Саґан. Адаптацією сценарію та режисурою займалась Дурга Чю-Бозе із Канади.

«Еддінгтон»

Eddington, прем’єра 31 липня

Ще одна прем’єра з цьогорічного Каннського фестивалю та ще один потенційний гіт з Педро Паскалем. Окрім нього, у сатиричному трилері Арі Астера зіграли Гоакін Фенікс, Емма Стоун та Остін Батлер. В Україні прем’єра стрічки відбудеться на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук Open» в Чернівцях (14-22 червня).

Фільм розповідає про несподіване та запекле протистояння між шерифом (Хоакін Фенікс) і мером (Педро Паскаль) невеликого містечка Еддінгтон, штат Нью-Мексико, коли ця боротьба стає по-справжньому вибухонебезпечною. Астер обіцяє несподівані повороти сюжету, смерті, чорний гумор та 10-хвилинну екшн-сцену, зняту одним кадром.

«Спіймати на гарячому»

Caught Stealing, прем'єра 28 серпня

Кримінальна чорна комедія від Даррена Аронофскі («Реквієм за мрією», «Чорний лебідь», «Мати!», «Кит»). Колишній бейсболіст Генк Томпсон несподівано опиняється втягнутим у небезпечну боротьбу за виживання серед кримінального світу Нью-Йорка 1990-х років.

Головні ролі у фільмі зіграли Остін Батлер, Метт Сміт, Зої Кравіц, Лієв Шрайбер, Реджина Кінг та інші.