Міністерство юстиції США звинуватило компанію Disney у неправильному маркуванні відеороликів, призначених для дітей, що привело до цільової реклами та незаконного збору даних. Про це повідомляє Gizmodo.

Зазначається, що федеральний суд схвалив мирову угоду у справі проти підрозділів Disney Worldwide Services та Disney Entertainment Operations. У позові мінʼюсту йшлося про те, що компанія не позначала деякі свої відео на ютубі як «не для дітей».

Це дозволяло Disney показувати дитячій аудиторії рекламу та збирати персональні дані дітей без повідомлення батьків і їхньої згоди. Такі дії порушують закон COPPA, що забороняє збір персональних даних дітей до 13 років без дозволу батьків.

За даними мінʼюсту, контент Disney на ютубі набрав мільярди переглядів тільки в США. У скарзі стверджується, що відеоролики з неправильним маркуванням поширювали на кількох каналах Disney в ютубі, включаючи канал Pixar, канал Disney+ і канал Disney Animation Studios.

За це порушення Disney виплатить 10 млн доларів штрафу. Окрім штрафу, суд заборонив Disney надалі порушувати вимоги COPPA на ютубі і зобовʼязав компанію запровадити постійну програму перевірки контенту для дотримання правил захисту приватності дітей.