Багато місць та міст із анімаційних фільмів Disney засновані на реальних місцях або натхненні ними. Наприклад, водоспад із мультфільму «Вперед і вгору» фактично змальований зі справжнього найвищого у світі водоспаду Анхель у Венесуелі, а замки Попелюшки та Сплячої Красуні можна розгледіти у Нойшванштайні в Німеччині.

ZAXID.NET пропонує добірку найвідоміших локацій із мультфільмів Disney, які існують насправді.

Нойшванштайн (Німеччина)

Гострі вежі цього замку, який збудували для баварського короля XIX ст. Людвіга II, одразу впізнаються шанувальниками Disney, адже і замок Попелюшки, і замок Сплячої Красуні були змодельовані за зразком Нойшванштайна. Замок розташований у баварських Альпах поблизу містечка Фюссен.

Собор Паризької Богоматері (Франція)

Собор добре відомий як місце дії однойменного роману Віктора Гюго. У мультфільмі Disney 1996 року «Горбань з Нотр-Даму» Квазімодо живе в соборі XIV ст. Реальний собор розташований у Парижі і вже доступний для відвідувачів після відновлення після пожежі.

Шийонський замок (Швейцарія)

Середньовічний палац на узбережжі Женевського озера збудований у 1150 році, зокрема, для утримання вʼязнів. Замок принца Еріка у «Русалоньці» виглядає майже ідентично Шийонському замку. У мультфільмі замок відтворили до деталей: від кольорової гами до аркового моста, що виступає у воду. Замок можна побачити у містечку Вето у Швейцарії.

Гальштат (Австрія)

Мальовниче селище поміж Альпами стало прототипом для королівства Аренделл у мультфільмі «Крижане серце» завдяки своєму казковому вигляду з традиційними альпійськими будинками, розташованими біля озера в оточенні гір. Частину пейзажів для мультфільму списали з норвезького Нейрейфьорда.

Мон-Сен-Мішель (Франція)

Острівна комуна біля північно-західного узбережжя Франції, на якій розташоване абатство XVI століття. За зразком фортеці створили королівство для мультфільму «Заплутана історія». Побачити реальний острівний замок можна у французькому регіоні Нормандія.

Тадж-Махал (Індія)

Будівля нагадує королівський палац, але насправді її збудували у XVII ст. як мавзолей та данину покійній дружині Шах-Джахана, Мумтаз-Махал. Зараз його вважають одним із семи нових чудес світу. Палац став прототипом помешкання султана у вигаданому місті Аграба у мультфільмі «Аладдін». Побачити справжній Тадж-Махал можна у місті Агра.

Водоспад Анхель (Венесуела)

Найвищий безперервний водоспад у світі, розташований у Національному парку Канайма, у високогірʼї Гуаяни. У мультфільмі Disney/Pixar «Вперед і вгору» вигаданий Райський водоспад дуже нагадує саме Анхель. Побачити водоспад можна під час подорожі регіоном Тепуїс.

Рібовіль (Франція)

Барвисте містечко із химерною архітектурою. Рібовіль – одне з найстаріших середньовічних міст регіону Ельзас. Провінційне містечко з «Красуні і Чудовиська» було натхненне саме цим французьким селом.

Палац у Пекіні (Китай)

Палацовий комплекс XV ст. є головною туристичною памʼяткою Пекіна, відомий як Заборонене місто Китаю. Це найстародавніший палац у світі із 980 будівлями. У мультфільмі «Мулан» Імператорський палац дуже схожий на цю китайську памʼятку. Зараз справжній палац відкритий для відвідувачів.