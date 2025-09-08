8 вересня 1791 року у Луврі паризькі художники вперше виставили свої авторські картини для відкритого публічного експонування. Зараз колишній королівський палац став одним із найбільших та найвідвідуваніших музеїв світу.

За даними ВВС, щорічно його відвідують понад 10 мільйонів людей. Багата історія, велика колекція творів мистецтва та дивовижна архітектура Лувру цікавлять не лише поціновувачів образотворчого мистецтва, а й кінематографістів, для яких велична будівля стає не лише декорацією, а часом й повноцінним героєм. Наприклад, його роль у фільмі «Код да Вінчі» важко переоцінити.

Ще одне яскраве зображення Лувру можна побачити у фільмі «Диво-жінка» (2017) із Галь Гадот у головній ролі. Призначає зустріч у Луврі і герой Тома Круза з «Місії, яку неможливо виконати». Пропонуємо також пробігтися музейними залами разом з героями «Мрійників», які повторили знаменитий епізод з фільму Жан-Люка Ґодара «Банда аутсайдерів» (1964).

Побудований як середньовічна фортеця наприкінці XII століття, Лувр був перетворено на королівський палац, а під час Французької революції 1793 року став музеєм. Його розвиток упродовж століть відбиває мінливі течії французької історії, роблячи його захоплюючим місцем, де можна досліджувати таємниці, владу та художню спадщину. Відкриття 1989 року скляного входу у формі піраміди, спроєктованого архітектором Інь Пеєм, ще більше посилило кінематографічну привабливість Лувру. Вражаючий контраст між елегантними сучасними лініями піраміди та класичним фасадом музею створює поєднання, яке кінематографісти часто використовують для зображення злиття минулого та сьогодення.

Пропонуємо кілька фільмів, де Лувр постає у всій своїй красі та значущості. А ще нагадаємо про музичні відео, які також знімали у знаменитому музеї.

«Банда аутсайдерів» (Вande a part, 1964)

«Банда аутсайдерів» Жана-Люка Ґодара розповідає історію героїні Оділь, яка на курсах англійської мови знайомиться з двома хлопцями – Артуром і Францем. Цей зв'язок призводить до того, що молоді люди вмовляють дівчину приєднатись до пограбування.

У фільмі є сцена, в якій персонажі біжать по паризькому Лувру. Вони вирішили побити рекорд американського туриста, що пройшов Лувр за 9 хвилин і 45 секунд. У них вийшло випередити його на дві секунди! Цікаво, що Годар не отримував офіційного дозволу на зйомки в музеї: він тихо проніс камеру і велів акторам бігти по залу. А охоронці, котрі переслідують героїв в сцені, – співробітники музею, які працювали в той день. У фільмі Аньєс Варда «Обличчя, села» є іронічний парафраз цієї знаменитої пробіжки Лувром, де художник JR біжить залами музею, штовхаючи крісло колісне, де сидить режисерка.

«Мрійники» (The Dreamers, 2003)

Події фільму (на головному фото) розгортаються у Парижі 1968 року. Американський студент за обміном знайомиться з двома молодими парижанами, братом та сестрою, та оселяється в великій паризькій квартирі. Там відбувається справжня сексуальна революція. А за вікнами вирує інша революція, Париж перекрито барикадами. Тож який вибір зроблять герої? У фільмі герої повторюють пробіжку Лувром з годарівської «Банди аутсайдерів», випередивши своїх попередників. От тільки на відміну від Ґодара Бернардо Бертолуччі довелось брати дозвіл на зйомку.

«Бельфегор, Привид Лувру» (Belphégor — le fantôme du Louvre, 2001)

У цьому французькому фентезійному фільмі режисера Жан-Поля Саломе Софі Марсо грає Лізу, молоду жінку, одержиму духом стародавньої мумії Бельфегора після аварії з електрикою в Луврі. Історія починається з того, що рідкісну колекцію артефактів знайдену під час розкопок у Єгипті, привозять до музею Лувр у Парижі. Поки експерти використовують лазерний скануючий пристрій, щоб визначити вік саркофага, дух виривається і пробирається в електричну систему музею. Куратор музею Фосьє залучає відомого єгиптолога Гленду Спенсер для вивчення знахідок. Вона оголошує, що мумія всередині труни насправді була злим духом Бельфегором. Тим часом Ліза, молода жінка, яка живе через дорогу від музею, слідує за своїм котом-втікачем у Лувр після закриття. Вона випадково отримує електричний удар, який переносить блукаючого духа в її тіло.

«Код да Вінчі» (The Da Vinci Code, 2006)

Трилер Рона Ховарда, заснований на бестселері Дена Брауна, з Томом Генксом у ролі фахівця із символізму Роберта Ленгдона. Волею випадку, головний герой виявляється втягнутий в складну і заплутану гру, ставка в якій – його життя і свобода. Щоб врятувати себе, Роберту Ленгдону доведеться розплутати клубок інтриг і розгадати таємницю, яку так старанно приховувала багато років церква. Історія починається з вбивства в Луврі, яке спонукає Ленгдона та криптолога Софі Неве розкрити таємниці, приховані на роботах Леонардо да Вінчі. Жертва – куратор Жак Соньєр, виявлений у тривожній позі, що нагадує «Вітрувіанську людину» Леонардо да Вінчі. Його тіло стратегічно розташоване як частину загадкового послання. Хоча деякі сцени були відтворені на знімальному майданчику, творці фільму отримали дозвіл на зйомку у самому Луврі. Знімати довелось вночі.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Диво-жінка» (Wonder Woman, 2017)

У першій сцені фільму Діана Прінс, головна героїня, проходить повз скляну піраміду в головному дворі Лувру перед входом до музею. Вибір місця дії підкреслює образ Дидо-жінки – інтелектуалки та воїна. На прихованому острові живуть таємничі та войовничі амазонки. Одного разу на ці загадкові землі випадково потрапляє американський пілот на ім’я Стів. Справжня принцеса Діана вирішує допомогти незнайомцю повернутися до рідного дому, тому вирушає разом із ним у непередбачувану, далеку та захоплюючу пригоду. Попереду на героїв чекає непросте випробування, де вони мають зіштовхнутися зі справжньою несправедливістю, беззаконням та злочинністю.

Бейонсе та Jay-Z Apeshit (2018)

Бейонсе та Jay-Z зняли свій кліп Apeshit у Луврі. На відео пара співає на фоні шедеврів музею, виділяючи такі роботи, як «Мона Ліза» та «Ніка Самофракійська».

Леді Гага The Joker (2024)

У сміливому поєднанні музики та мистецтва Леді Гага зняла кліп на свою пісню The Joker у Луврі. У відео Гага досліджує зали музею, «спілкується» з різними творами мистецтва та, зокрема, малює червону усмішку на скляному захисті Мони Лізи.