У «Друзях» актор зіграв доктора Роджер, партнера Моніки Ґеллер

У віці 60 років помер американський актор Пет Фінн, відомий ролями у серіалах «Друзі», «Сайнфелд» та «Буває й гірше». Про це повідомили на офіційній сторінці актора в інстаграмі.

За інформацією родини, з 2022 року Пет Фінн лікувався від онкологічного захворювання. Попри важку хворобу, актор намагався жити повноцінно. Він помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

«Він прожив своє життя на повну – з радістю та надзвичайною енергією», – йдеться в заяві родини актора.

Карʼєра Пета Фінна на телебаченні розпочалася у 1995 році. Глядачам він запам'ятався завдяки появі у найкультовіших ситкомах 90-2000-х. Серед них «Друзі», де актор зіграв доктора Роджер, партнера Моніки Ґеллер.

Також він знявся у серіалі «Сайнфелд», де зіграв Джо Майо – господаря вечірок, який любив давати своїм гостям обтяжливі доручення, та «Буває й гірше», де він втілив Білла Норвуда – сусіда родини Геків.

Пет Фінн знімався у таких популярних телепроєктах, як «Марвін Марвін», «Шоу 70-х», «Король Квінса» та у фільмах «Як усе заплутано», «Я тебе кохаю, Бет Купер» та інших.

Він також працював адʼюнкт-професором в університеті Колорадо та був частиною комедійної трупи Beer Shark Mice. У актора залишилися дружина Донна та троє дітей.