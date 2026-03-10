29-річний Лео Вудалл може зіграти молодого Араґорна

Молодого Араґорна у новій частині «Володар перснів: Полювання на Ґолума» може зіграти Лео Вудалл. Також до акторського складу доєднається Аня Тейлор-Джой. Про це пише World of Reel з посиланням на інсайдера DanielRPK.

Зазначається, що Вігго Мортенсен відмовився повертатися до своєї ролі, тож молодого Араґорна має зіграти 29-річний Лео Вудалл. Глядачам він відомий за ролями в серіалах «Білий лотос», «Один день», «Перша мета» та у комедії «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця».

Вігго Мортенсен у ролі Араґорна

Також, за даними інсайдерів, до акторського складу приєдналася Аня Тейлор-Джой, але наразі невідомо, кого вона зіграє.

Зазначимо, що зйомки нової частини культової саги заплановані на 2026 рік та відбуватимуться в Новій Зеландії, де і знімали попередні частини «Володаря перснів» і «Гобіта». До створення долучилися Пітер Джексон, Френ Волш і Філіппа Боєнс – автори сценаріїв та продюсери класичної трилогії. Вони працюють над тим, щоб стрічка мала тональність, близьку до оригінальної трилогії.

До ролі Ґолума знову повернеться Енді Серкіс, а Ґендальфа знову зіграє Ієн Мак-Келлен. Також відомо, що у фільмі буде персонаж Фродо, але участь Елайджи Вуда поки не підтверджена.

Події фільму відбуваються незадовго до того, як Фродо їде у Рівенділ. За історією, Ґандальф пошле Араґона на пошуки Ґолума.