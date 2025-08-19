Ієн Мак-Келлен у ролі Гендальфа (ліворуч) і Елайджа Вуд у ролі Фродо (праворуч)

Британський актор Ієн Мак-Келлен, відомий за роллю Ґендальфа у сазі «Володар перснів» та «Гобіт», повідомив, що у новому фільмі, присвяченому Ґолуму, зʼявляться його персонаж та Фродо. Про це повідомляє Variety.

Під час панелі «Володар перснів» на лондонському заході For Love of Fantasy Ієн Мак-Келлен сказав, що Ґендальф і Фродо будуть частиною «Полювання на Ґолума».

«Я чув, що буде ще один фільм про Середзем’я, і його зйомки почнуться у травні. Його режисером буде Ґолум і він про Ґолума. Я розповім вам два секрети щодо кастингу: у фільмі є персонаж на ім’я Фродо, і є ще один персонаж на ім’я Ґандальф», – сказав актор.

При цьому, Ієн Мак-Келлен не пояснив, чи гратиме Ґендальфа та чи повернеться Елайджа Вуд до ролі Фродо. Однак Вуд був присутній на заході, як і інші зірки «Володаря перснів», включаючи Шона Астіна, Домініка Монагана, Біллі Бойда та Джона Ріса-Девіса.

Зйомки нової частини культової саги заплановані на 2026 рік та відбуватимуться в Новій Зеландії, де і знімали попередні частини «Володаря перснів» і «Гобіта». Поки що команда працює над сценарієм. Warner Bros. сподівається завершити фільм до кінця 2027 року, щоб встигнути до релізу 17 грудня.

До створення долучилися Пітер Джексон, Френ Волш і Філіппа Боєнс – автори сценаріїв та продюсери класичної трилогії. Вони працюють над тим, щоб стрічка мала тональність, близьку до оригінальної трилогії. До ролі Ґолума знову повернеться Енді Серкіс.