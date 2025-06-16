Енді Серкіс у ролі Ґолума

Головний герой і режисер фільму «Володар перснів: Полювання на Ґолума» Енді Серкіс розкрив деталі нової частини саги. Як і в попередніх фільмах із серії «Володар перснів» та «Гобіт» він зіграє Ґолума – гобіта, спотвореного перстнем влади, передає Variety.

Фільм розповідатиме про життя Ґолума між подіями, які відбувалися в «Гобіті» та «Володарі перснів». Це був час, коли він був одержимий перснем і поступово втрачав свою людяність. За словами Енді Серкіса, ця частина історії отримає нову глибину і драматизм. Для шанувальників стрічка буде знайомою за духом, але подасть сюжет із неочікуваного кута.

«Я неймовірно радий повернутися до роботи зі своїми друзями та родиною в Новій Зеландії, щоб створити щось, що, як я вважаю, буде несподіваним, але водночас органічно вписується в міфологію та атмосферу трилогії. Відчуття цього проєкту, на мою думку, буде близьким до оригіналу, і водночас ми зануримося глибше в персонажа, який колись був відомий як Смеагол, але здебільшого відомий як Ґолум», – сказав актор.

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Зйомки заплановані на 2026 рік. Вони відбуватимуться в Новій Зеландії, де і знімали попередні частини «Володаря перснів» і «Гобіта». Поки що команда працює над сценарієм. Warner Bros. сподівається завершити фільм до кінця 2027 року, щоб встигнути до релізу 17 грудня.

До створення долучилися Пітер Джексон, Френ Волш і Філіппа Боєнс – автори сценаріїв та продюсери класичної трилогії. Вони працюють над тим, щоб стрічка мала тональність, близьку до оригінальної трилогії. Фільм також може повернути інших знайомих персонажів – Ієна Маккеллена (Ґендальф) та Віґґо Мортенсена (Араґорн), адже саме їх персонажі полюватимуть за Ґолумом у цій частині «Володаря перснів».