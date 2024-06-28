Автори майбутнього фільму планують заглибитись у характер Ґолума

Режисер та виконавець головної ролі у майбутній картині «Володар перснів: Полювання на Ґолума» Енді Серкіс розповів, що в ній з’явиться деякі герої з попередніх фільмів, а саме з трилогій «Володар перснів» та «Гобіт».

Серкіс сказав на ACE Superhero Comic Con 2024, що у «Полюванні на Ґолума» 2026 року буде дехто знайомий, повідомляє Popverse.

«Надто рано, або взяти на себе будь-які зобов’язання, несправедливо на цьому етапі. Але я скажу, що це буде глибоке занурення, ми досліджуватимемо характер Ґолума. Можливо, є персонажі, яких ми впізнаємо та які можуть повернутися. Я не буду говорити хто», – розповів режисер.

Про роботу над фільмом «Володар перснів: Полювання на Ґолума» було оголошено 9 травня 2024 року. Відомо, що триває робота над сценарієм.

Генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав вважає, що франшиза «Володар перснів» «недостатньо використана» і що компанія «працює, щоб виправити це». Голова Embracer Group, власника The Відомо також, що 65-річний виконавець ролі Арагорна Вігго Мортенсен та 85-річний актор Єн Мак-Келлен (Ґендальф) готові повернутись до своїх ролей, якщо це буде потрібно.