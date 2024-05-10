Головну роль зіграє Енді Серкіс

Кінокомпанія Warner Bros., якій належить права на франшизу «Володар перснів», анонсувала новий фільм, який можна очікувати на екранах у 2026 році. Це буде перша картина, головним персонажем якої стане Ґоллум.

Генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав заявив, що над новою частиною працюватимуть режисер трилогії Пітер Джексон та сценаристи Френ Волш і Філіппа Боєнс, пише видання Variety. Робочою назвою картини є «Володар перснів: Полювання на Ґоллума». Головну роль зіграє Енді Серкіс.

Нагадаємо, трилогія «Володар перснів» є екранізацією фентезі Джона Толкіна. ХоббітФродо Бегінса та його товариші вирушають у небезпечну місію знищення персня влади, щоб не допустити панування злих сил.

Трилогія стала однією з найкасовіших картин у світовому прокаті та зібрала понад 3 млрд доларів під час показів на екранах. Три фільми сукупно були номіновані на 30 премій «Оскар» та здобули 17 нагород.