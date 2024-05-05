Г'ю Джекман зіграє Робіна Гуда

Г'ю Джекман та Джоді Комер знімуться у фільмі «Смерть Робіна Гуда». За сюжетом втомлений від життя розбійника жадає порятунку, повідомляє Deadline.

Номінант на «Оскар» Г'ю Джекман («Знедолені») та володарка «Еммі» Джоді Комер («Убиваючи Єву») увійшли до основного акторського складу картини під назвою «Смерть Робіна Гуда», який за власним сценарієм зніме режисер «Свині» та «Тихого місця: День перший» Майкл Сарноскі.

Повідомляється, що «Смерть Робіна Гуда» буде похмурим переосмисленням класичної розповіді про знаменитого розбійника з Шервудського лісу. Герой намагається осмислити своє минуле, повне злочинів та вбивств. Він постане як змучений боями одинак. Отримавши серйозне поранення, він опиняється в руках загадкової жінки, яка пропонує йому можливість спокутувати свої злочини та знайти порятунок. Очевидно, що Джекман втілить Робіна Гуда, тоді як Комер зіграє його благодійницю.

Початок зйомок заплановано на лютий 2025 року.