Кейт Вінслет у ролі Лі Міллер

Продюсери представили перший трейлер біографічного фільму «Лі» із Кейт Вінслет у головній ролі. Вона грає роль військової кореспондентки часів Другої світової війни Лі Міллер. У мирний час Міллер працювала для британського Vogue. Фільм вийде у світовий прокат 13 вересня.

«Лі» – режисерський дебют відомої операторки Еллен Курас («Вічне сяйво чистого розуму», «Зрада»), повідомляє Vogue.ua.

Лі Міллер, американська модель, яка знімалася для обкладинок американського та французького Vogue, активна учасниця сюрреалістичного руху. Під час Другої світової війни вона працювала як фотокореспондентка працювала для британського Vogue.

Продюсери стрічки зазначають, що це «не байопік», а дослідження «найвизначнішого десятиліття життя Лі Міллер» – періоду між 1938 і 1948 роками.

«Вона відмовлялася, щоб її згадували як модель і музу артистів, натомість кинула виклик очікуванням і правилам того часу і поїхала до Європи, щоб робити репортажі з передової. Вона використала свою камеру Rolleiflex, щоб дати голос безголосим. Те, що Лі зняла на плівку в Дахау та в усій Європі, шокувало. Зроблені Міллер фотографії війни та її жертв і наслідків залишаються одними з найважливіших документів війни. Вона назавжди змінила воєнну фотографію, але заплатила величезну особисту ціну за те, що побачила, та історії, які вона розповіла», – йдеться у Vogue.

Фільм знятий на основі біографії «Життя Лі Міллер» Ентоні Пенроуза, сина Міллер та її другого чоловіка, історика Роланда Пенроуза. Разом із Вінслет у фільмі знялися Александр Скарсгард у ролі Роланда Пенроуза та Джош О’Коннор в ролі сина Лі Ентоні. Андреа Райзборо з’явиться в образі головної редакторки британського Vogue Одрі Візерс, а Маріон Котійяр – у ролі Соланж Д’Айен, фешн-директорки французького Vogue.