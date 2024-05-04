Автопортрет Леонардо да Вінчі

Студія Universal Pictures визначилася з постановником, який має втілити грандіозний проект, який вона вважає пріоритетним. Йдеться про байопік про Леонардо да Вінчі (1452-1519). В основі фільму буде опублікована у 2017 році біографічна книга Волтера Айзексона, повідомляє Deadline. За інформацією видання режисерське крісло заняв британець Ендрю Гей.

У процесі роботи над своєю монографією Айзексон використав тисячі сторінок записних книжок Леонардо та інші письмові джерела про життя генія епохи Відродження. Автор простежив зв'язок творчості Леонардо да Вінчи та нших сфер його діяльності. Також Айзексон показує, що великим художником та винахідником керувала цікавіть, спостережливість та уява. Книга відразу ж привернула велику увагу, зокрема й кіностудій. Права на екранізацію отримала Paramount, залучивши до участі у фільмі Леонардо Ді Капріо, але фільм так і не був запущений у виробництво.

Минулого року права на книгу Айзексона придбала Universal. Раніше на базі цієї ж студії за одноіменною книгою був знятий байопік «Стів Джобс» (2015).

У 2023 році Гей представив свою драму «Усі миі чужі» з Ендрю Скоттом. Картина отримала шість номінацій на премію BAFTA та три номінації на премію «Незалежний дух». До цього Гей випустив фільми «Покладіться на Піта» (2017), «45 років» (2015) та «Вікенд» (2011).