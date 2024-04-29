Фільм італійської режисерки Аліче Рорвахер із програми Каннського кінофестивалю покажуть в Україні у травні. 23 травня розпочнуться покази пригодницької романтичної комедії «Химера». Це нова стрічка режисерки Аліче Рорвахер – номінантки на Премію «Оскар» 2023 за короткометражну стрічку «Учениці», а також дворазової призерки Каннського кінофестивалю: у 2018 за Найкращий сценарій (фільм «Щасливий Лазар»), у 2014 Ґран-Прі журі (за фільм «Дива»). Журнал Rolling Stone називає її одним зі світил сучасного італійського кіно.

Головний герой фільму «Химера», чоловік із таємничим минулим, на ім’я Артур. Повернувшись у рідне містечко на узбережжі моря, він стикається з місцевою бандою розкрадачів гробниць. Артур має дар, який дуже цікавить чорних археологів – уміння відчувати порожнечу. Його сила допомагає збагатитися, відкриваючи в землі сховки давнього світу, але також призводить до неочікуваних наслідків.

Головну роль виконав британський актор Джош О'Коннор, зірка серіалу «Корона» і стрічки Луки Ґуаданьїно «Суперники». Також до акторського складу ввійшли Ізабелла Росселліні («Синій оксамит»), Альба Рорвахер («Щасливий Лазар», «Ідеальні незнайомці») та інші.

У «Химері» представлено динамічний жанровий мікс пригод, комедії, фентезі та романтики на тлі мальовничих італійських краєвидів. За роботу з камерою відповідала француженка Елен Лувар, відома співпрацею з Рорвахер над «Щасливим Лазарем», а також фільмами Disco Boy, «Ніколи, зрідка, іноді, завжди» і серіалом «Моя геніальна подруга».

Світова прем'єра відбулася в Офіційному конкурсі Каннського кінофестивалю 2023. Фільм також був відібраний до програм престижних кінофестивалів у Торонто та Нью-Йорку. Українська прем'єра пройшла на 7-му Київському тижні критики.

Стрічка отримала премію Європейської кіноакадемії за найкращу роботу художниці-постановниці, а також отримала номінацію в категорії «найкращий актор».