Головну роль зіграла Карина Химчук

Вийшов трейлер нового українського фільму «Ти мене любиш?». Картина Тоні Ноябрьової брала участь у Берлінале в програмі «Панорама», в український прокат вона вийде 30 травня.

«Ти мене любиш?» – історія дорослішання на тлі краху родини та цілої епохи. 17-річна Кіра якнайшвидше прагне подорослішати: крадькома бере мамині чоботи та яскраву помаду, приймає перші серйозні рішення, закохується. Але головне – Кіра шукає відповіді на одвічне питання «Ти мене любиш?». Але чи знаходить?

Режисеркою стрічки є Тоня Ноябрьова, відома за дебютною повнометражною стрічкою «Герой мого часу». Карина Химчук, виконавиця ролі Кіри, отримала нагороду шостої Національної премії кінокритиків «Кіноколо» та нагороду Одеського кінофестивалю.

Для відтворення автентичної атмосфери 90-х режисерка ставила непрості задачі художньому департаменту: шукали відеокасети з фільмами того часу, недозрілі зелені банани та навіть пекли пиріжки з горохом та повидлом, які глядач побачить у сцені з барахолкою, що повністю відтворює дух того часу. Для збереження історичної дійсності використовували автомобілі та автобуси того часу, шукали відповідну архітектуру. Знімали в Києві, у якому, за словами Тоні Ноябрьової, зовсім не лишилося Києва тих самих часів, адже простір заполонили багатоповерхівки та сучасні хмарочоси, тому це був чи не найбільший виклик для команди –показати столицю в 90-ті. А високохудожньо передав настрій того часу в кадрі оператор-постановник Віліус Мачіульскіс.

Картина стала однією з п’яти український стрічок, що були представлені в категорії за ініціативи естонського кінофестивалю Tallinn Black Nights Film Festival, що проходив в межах Каннського кіноринку (2022). У секції Work in Progress фільм отримав фінансування на постпродакшн.