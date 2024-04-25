Цього тижня в український прокат вийде комедійний екшн «Каскадер», французька мелодрама «Нічні незнайомці», аніме «Spy x Family: Код білий». Буде й українська прем’єра: комедія «Крашанка», про яку напишемо окремо. А поки – докладніше про кіноновинки тижня.

«Каскадер»

The Fall Guy

Джоді Морено (Емілі Блант) знімає свій перший фільм як режисерка. Вона дуже старається та хвилюється. Добре, що на знімальному майданчику завжди є кому її підбадьорити. Кольт (Раян Ґослінґ) – каскадер. Колись вони зустрічалися з Джоді, а зараз просто працюють разом та підтримують одне одного. Кольт дублює актора, який грає головну роль. Якось цей актор безслідно зникає. Ніхто не може знайти його, а це означає, що Джоді не зможе завершити фільм. Кольт погоджується стати на деякий час детективом та розшукати актора.

Раян Ґослінґ за час своєї кар’єри знявся у понад 100 проектах, а Емілі Блант майже у 150-ти. Обоє мають нагороду «Золотий глобус». Фільм знято за мотивами популярного серіалу з 1980-х років. Режисером став Девід Літч («Швидкісний потяг», «Дедпул 2»). Світова прем'єра фільму відбулася на американському кінофестивалі SXSW 12 березня 2024 року.

Попереджаємо, що між титрами є додаткова сцена, якої краще дочекатися.

«Нічні незнайомці»

Une nuit

Це фільм із другої за важливістю конкурсної програми Каннського кінофестивалю «Особливий погляд».

Чи може гучна сварка в підземці вилитися в палку пристрасть? У Парижі може. Наталі й Емерік – двоє незнайомців, які випадково зіштовхнулися у нічному метро. Їхня суперечка в переповненому вагоні обернеться спонтанним сексом у фотобудці. Разом вони проведуть безтурботну ніч, щоб на світанку дізнатися, чи продовжать вони шлях разом.

Режисер і автор сценарію – Алекс Лутц, який також виконав головну чоловічу роль. Він відомий своїми акторськими роботами у фільмах «Вихор» Ґаспара Ное та «Афера містера Нока» з Омаром Сі. Лутц не вперше знімає стрічку, в якій грає сам. його попередня картина «Хлопець» була номінована на Премію «Сезар» у п’ятьох номінаціях та премію «Люмʼєр» у двох категоріях. Лутц отримав призи на обох преміях за свою акторську гру.

Головну жіночу роль виконала Карін Віар, зірка фільму Жана-Пʼєра Жене «Делікатеси». Віар також вперше за карʼєру стала продюсеркою та сценаристкою фільму. Продюсував стрічку Жак-Анрі Бронкар, відповідальний за номінований на «Оскар» фільм «Близько». Оператор – Епонін Момансо, серед робіт якого «Золота пальмова гілка» Канн-2015 («Діпан»).

«Spy x Family: Код білий»

Spy x Family: Code: White

Повнометражний фільм на основі популярної аніме- та манга- франшизи, якої було продано понад 30 мільйонів екземплярів. Гарний і смішний фільм Казухіро Фурухаші для всієї родини з майстерно відтвореними екшн-сценами від аніматорів Wit Studio, яка подарувала світу популярну «Атаку титанів».

Він – шпигун. Вона – наймана вбивця. Разом Лойд і Йор ведуть подвійні життя, приховуючи справжню ситуацію від інших та удаючи з себе ідеальну родину. Однак їхня прийомна донька Аня – телепат і знає їхні неймовірні таємниці, хоча батьки й не в курсі.

Виїхавши з родиною на зимові канікули подалі від міста, Лойд намагається рухати поточну місію «Операція Стрікс», однак ситуація ускладнюється, коли до неї помилково долучається Аня та запускає події, що загрожують миру в усьому світі.