Мадс Міккельсен у фільмі «Земля короля»

Триває прокат фільму «Земля короля», де головну роль зіграв видатний (без перебільшення) данський актор Мадс Міккельсон. Якщо ви ще не дивились це кіно, то підіть і подивіться (розповімо чому), а якщо вже подивились і вам здалося цього замало, то пропонуємо ще три фільми у такому ж дусі.



Данія, XVIII століття. Втомлений роками військової служби Людвіг Кален (Мадс Міккельсен) отримує від короля дозвіл займатися землеробством на віддалених землях. Мова про вересові пустища на півночі Данії. У вдячність за обробіток земель, які раніше вважали для цього непридатними, король обіцяє Калену дворянський титул. На місці з’ясовується, що неродючі землі – найменша проблема, з якою стикнеться Кален. Тутешній землевласник Шінкель (Саймон Беннебйорг) вважає відведені королем землі своїми. Його влада в цих краях така ж безмежна, як і його жорстокість.

Пригодницький історичний трилер «Земля короля» знято данським режисером та сценаристом Ніколаєм Арселем. У основі сюжету – книга Іди Йессен «Капітан та Енн Барбара». Прем’єра відбулася у рамках Венеціанського кінофестивалю, згодом Данія висунула фільм на «Оскар».

Тут є все для тих, хто любить історичне кіно: прагнення правдивості, гарна картинка та складні обставини. А головне, тут є Мадс Міккельсен, чия непереборна харизма навіть не дуже залежить від того, що він грає.

Тут його герой, незламний у прагненні справедливості, прагне мети. Проте й нічого людське йому виявляється не є чужим. Йому заважає все: клімат, злобний та пихатий землевласник, забобони та підступ. Не будемо спойлерити, але сюжет цілком тримається купи, а хепі-енд (чи є він взагалі) не виглядає традиційним.

Словом, це міцне кіно, добре зроблене у своєму жанрі, яке цікаво дивитись. І якщо цього мало, то ось ще три фільми:

«Королівський роман»



Цей фільм першим приходить до голови, адже події відбуваються майже у той самий час, поставив фільм Ніколай Арсел, а одну з головних ролей зіграв, звісно, Мадс Міккельсен. «Королівський роман» приніс славу Алісії Вікандер.

В основі фільму – реальна історія, а також однойменний роман Боділа Стенсена-Лета. Історія відбувається у 18 столітті, при дворі психічно хворого короля Данії Крістіана VII та розповідає про роман між королевою і королівським лікарем Йоганом Струензе.

Стрічка отримала Срібного ведмедя на Берлінале 2012 за найкращий сценарій, а виконавець ролі Крістіана VII Міккел Бое Фольсґаард здобув цю нагороду як найкращий актор. Також фільм був номінований на премії «Золотий Глобус», «Оскар» та «Сезар» як найкращий фільм іноземною мовою.

«Далека країна»



Історико-пригодницька драма знаменитого Рона Говарда («Аполлон 13», «Ігри розуму», «Код Да Вінчі») розповідає про інші часи, а її події відбуваються далеко від Данії. Проте з «Землею короля» її єднає прагнення мати власну землю та готовність багато чим пожертвувати заради цього.

Дія картини розгортається наприкінці ХІХ століття під час глобального напливу переселенців на неосвоєні землі Сполучених Штатів Америки. Після смерті батька молодий і амбітний ірландець Джозеф Доннеллі (Том Круз) опиняється на вулиці без цента у кишені.

Намагаючись помститися кривдникам, які відібрали у нього землю, хлопець мало не гине, але його захищає дочка багатого землевласника Шеннон (Ніколь Кідман). Разом вони їдуть підкорювати Америку, де на них чекають суцільні невдачі та злидні.

Однак, незважаючи ні на що, прагнення досягти успіху дають довгоочікувані плоди. Джозеф вирішує взяти участь у знаменитих земельних перегонах, що проходили в той час в Америці в період з 1889 по 1895. Разом з ним в боротьбу за ділянку включається колишній наречений Шеннон.

«Роб Рой»

Фільм «Роб Рой» – історична драма, екранізація однойменного роману сера Вальтера Скотта про найзнаменитішого шотландського героя. Початок XVIII століття, гірська Шотландія. Глава збіднілого клану Макгрегор Роберт Рой служить герцогу Монтрозькому, вельможі, необтяженому шляхетністю та емпатією. Щоб пережити зиму, горяни з цього клану вирішують позичити тисячу фунтів у герцога і купити стадо, проте планам шотландців не судилося збутися.

Незаконнонароджений дворянин Арчибальд Каннінгем дізнається про угоду, вбиває посланника МакГрегора та привласнює гроші собі. Оскаженілий герцог, який запідозрив позичальників в шахрайстві наказує арештувати Роб Роя, але верховинцю вдається роззброїти противника та сховатися. Наступної ж ночі солдати вельможі, перепливши річку, нападають на селище МакГрегор. Відтепер у гордого шотландця немає вибору: він повинен помститися. У фільмі

Майкла Кейтона-Джонса головні ролі зіграли Ліам Нісон, Джессіка Ленг, Джон Гарт, Тім Рот, Ерік Штольц, Ендрю Кір