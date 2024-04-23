Головні ролі зіграли Джуд Лоу та Алісія Вікандер

Стала відома дата виходу на великі екрани історичного трилеру «Гамбіт Королеви» з Алісією Вікандер та Джудом Лоу у головних ролях. Екранізація однойменного бестселера Елізабет Фрімантл про таємниці королівського двору вперше була продемонстрована в основній програмі Каннського кінофестивалю у 2023 році. Стрічка, яка відкриє раніше маловідомі сторінки історії епохи Тюдорів, вийде в широкий український прокат вже з 13 червня.

Режисером стрічки виступив Карім Айноуз, який отримав головний приз секції “Особливий погляд” на Каннському кінофестивалі 2019 року за картину «Невидиме життя Евридіки Гужман».

Англія Тюдорів – епоха крові та інтриг. Королева Кетрін Парр (Алісія Вікандер) – шоста та остання дружина жорстокого англійського монарха Генриха VIII (Джуд Лоу), залишається регентом Англії та наставницею майбутньої королеви Єлизавети, аж допоки з війни не повертається вічно підозрілий король. Він переслідує радикальних протестантів, однією з яких таємно є його дружина. Коли її подругу дитинства спалюють на вогнищі, Кетрін опиняється у небезпеці. Заради виживання вона має грати у небезпечну гру, де ставка – її власне життя.

Свою найкращу роль у напруженому трилері грає володарка премії «Оскар» Алісія Вікандер («Королівський роман», Ex Machina, «Тюльпанова лихоманка», «Дівчина з Данії»). Найбільш неочікувану роль у кар'єрі отримав грає номінант на премії «Оскар» та «Золотий Глобус» Джуд Лоу («Талановитий містер Ріплі», «Холодна гора», «Близькість», «Шерлок Голмс», «Молодий папа»). Лоу «приміряє» на себе роль жорстокого Генріха VIII, в якому на момент шлюбу з Парр, не було й краплі привабливості.

До дуету суперзірок приєдналися Едді Марсан («V означає Вендета») та Сем Райлі («Контроль», «Чаклунка»), Міа Тріплтон, донька володарки «Оскара» Кейт Вінслет.