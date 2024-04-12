Кадр з фільму «Емі Вайнгауз: Back To Blacк»

Новий прокатний тижнень, серед іншого, пропонує бойовик-антиутопію, який уже встигли назвати пророчім, байопік про дивну та дивовижну Емі Вайнгауз та фестивальний хіт про одержимого сексом Майкла Фассбендера, Розповідаємо докладніше.

«Повстання Штатів»

Режисером та сценаристом блокбастеру студії А24 «Повстання Штатів» виступив Алекс Ґарленд, який працював над такими хітами, як Ex Machina, «Анігіляція», «Чоловічий рід», «28 днів потому», а також написав роман «Пляж», за яким знято однойменний фільм з Леонардо Ді Капріо у головній ролі. «Повстання Штатів» став найдорожчим фільмом американської незалежної компанії А24 з бюджетом в 75 млн доларів. Студія відома глядачам за такими фільмами, як оскароносні «Все завжди і водночас», «Місячне сяйво», «Леді-Птаха», «Сонцестояння», «Лобстер» та іншими.

Дія фільму про США недалекого уявного майбутнього розгортається на фоні ескалації громадянської війни під час правління президента, який залишається на третій термін та ігнорує протести громадян. Команда військових кореспондентів подорожує країною, фіксуючи швидку ескалацію внутрішнього розколу та його наслідки як для всієї держави, так і для звичайного цивільного населення всередині неї.

Головні ролі у фільми виконали Кірстен Данст («Меланхолія», «Інтерв'ю з вампіром»), Нік Офферман («Парки та зони відпочинку»), Вагнер Моура («Нарко»), Джессі Племенс («У руках пса», «Пуститися берега») та нововідкрита зірка байопіка «Прісцилла» Кейлі Спейні.

«Повстання Штатів» виглядає як застереження від потенційно небезпечних дій, які можуть призвести до незворотніх наслідків всередині однієї з наймогутніших держав сьогодення: хаосу, розділення суспільства та відсутності права на протест. Рупором об’єктивності виступають фотокореспонденти, які щомиті фіксують реалії задля розповсюдження правди по світу.

Фільм можна побачити у форматах 2D, 4DX та IMAX.

«Емі Вайнгауз: Back To Blacк»

Біографічна музична драма «Емі Вайнгауз: Back To Black» розповідає про життя співачки з ранньої юності до всесвітньої слави.

Невдовзі Емі Вайнгауз битиме немислимі рекорди, отримуючи престижні премії. Мине зовсім не багато часу і нею надихатимуться ті, хто зараз є зірками світової сцени. А поки що юна, унікальна та самобутня Емі Вайнгауз (Маріса Абела) торує свій шлях до великої слави, вкладаючи душу не просто в кожну мелодію, а в кожну ноту. Вона почала писати пісні у 14 років, а у 20 випустила свій дебютний альбом. У 25 років Емі отримала п’ять нагород «Греммі» за вечір.

Бажання зняти подібний фільм виникло у творців ще у 2011 році, одразу ж після смерті Вайнгауз. Плани на ігрове кіно постійно переносилися. На певному етапі на роль претендувала акторка Нумі Рапас. У 2018 році стало відомо, що у маєтку співачки можна проводити зйомки. На головну роль обрали британку Марісу Абелу. Усі пісні, що звучать у кадрі, Абела співала сама.

«Сором»

Перевипуск фільму «Сором» (2011) присвячений дню народження виконавця головної ролі, дворазового номінанта на «Оскар» Майкла Фассбендера («Вбивця», «12 років рабства», «Голод»), який він відзначив 2 квітня.

Прокат стрічки обмежений, подивитися її можна буде лише в обраних кінотеатрах у короткий проміжок часу.

У центрі сюжету – Брендон, мешканець Нью-Йорка, одержимий сексом у всіх його проявах. Він частий гість порносайтів, постійний клієнт одразу кількох секс-працівниць, і водночас дивовижно успішний спокусник, перед чарівністю якого не в змозі встояти жодна дівчина. Та внутрішній світ невтомного сексоголіка детонує після того, як у його розкішних парубоцьких апартаментах несподівано оселяється рідна сестра.

За роль у картині Майкл Фассбендер отримав Кубок Вольпі Венеційського кінофестивалю, а також номінацію на «Золотий глобус». Його партнеркою на знімальному майданчику стала триразова номінантка «Оскара» Кері Малліґан («Маестро», «Солтберн», «Драйв»).

Режисер фільму – Стів Макквін, лауреат премій «Оскар» та BAFTA за фільм «12 років рабства». За фільм «Сором» Макквін отримав титул найкращого режисера на Венеційському кінофестивалі.

Макквін написав сценарій разом із драматургинею Ебі Морґан («Залізна леді», «Суфражистка»). Оператор – Шон Боббітт («12 років рабства», «Олдбой»).

«Сором» отримав дві номінації на BAFTA, одну номінацію на «Золотий Глобус» та шість на премію Європейської кіноакадемії, у двох із яких (монтаж та операторська робота) став найкращим.