Деріл Ганна десятиліттями залишається однією з найхаризматичніших акторок Голлівуду. Акторка активно підтримує Україну і нагадує про війну на публічних заходах. Днями їй виповнюється 65 років, тож ZAXID.NET зібрав добірку її найкращих ролей, які не лише визначили обличчя епох, а й показали, наскільки багатогранною може бути одна жінка на екрані.

«Той, хто біжить по лезу» (1982)

Blade Runner

Фільм описує майбутнє в 2019 році, коли людська цивілізація здійснила небачений технологічний стрибок – підкорила далекі космічні світи та розселилася на доступних планетах. Прогресу в освоєнні всесвітів посприяли відкриття вчених-генетиків, які створили біороботів. Штучні «люди» стали помічниками справжніх людей, виконуючи всю небезпечну або принизливу роботу. Щоб контролювати інтелектуально розвинених рабів, людство обмежило термін життя кіборгів чотирма роками. Однак їх це не влаштувало, тож біороботи створюють особливий підрозділ поліції, а вчені впевнені, що вони хочуть завадити генетичним експериментам. Деріл Ганна зіграла андроїдку-панка Пірс, яка входить у команду втікачів.

«Сплеск» (1984)

Splash

Маленький Аллан Бауер падає в воду. Він не вміє плавати, але його рятує русалка. Через роки Аллан так і не навчився плавати, тож русалка знову врятувала його на воді. Алан дуже сподобався дівчині, тож вона перетворила свій хвіст на ноги і опинилась у Нью-Йорку, де її із гаманцем Алана затримали поліцейські. Вони відвели її до нього додому, хоча сам Алан не здогадується, що це та сама русалка, яка його врятувала. Згодом вона потрапляє до наукової лабораторії, звідки Алан її намагається врятувати.

«Убити Біла» (2003-2004)

Kill Bill: Vol. 1 & 2

Професійна вбивця, відома як Чорна Мамба, впродовж років працювала на угрупування таємничого Білла, де їй довіряли одні з найскладніших злочинів. З часом Мамба вирішила відійти від справ і жити звичайним життям. Однак Білл не зміг пробачити зради своїй улюблениці і вирішив їй помститися. Під час замаху на вбивство Мамба вижила і тепер переслідує Білла. Деріл Ганна зіграла колишню учасницю елітного загону найманих вбивць і стала четвертою жертвою помсти Мамби.

«Сталеві магнолії» (1989)

Steel Magnolias

Душевна драма про жіночу дружбу та життєві випробування. У центрі сюжету життя шести жінок з невеличкого містечка, які діляться одна з одною своїми радостями і турботами, відвертими переживаннями та потаємними надіями. Роль у цьому фільмі розкрила Ганну не лише як зірку екшенів, а й як драматичну акторку.