Кет Ґрем зіграла у популярному серіалі «Щоденники вампіра» відьму Бонні Беннетт

36-річна американська акторка Кет Ґрем, яка відома українським глядачам за роллю відьми Бонні Беннетт у серіалі «Щоденники вампіра», оголосила про першу вагітність. Про це зірка повідомила у соцмережах.

На сторінці в інстаграмі Кет Ґрем опублікувала серію чорно-білих фото, із яких видно, що акторка вагітна. Поруч із нею на фото позував її чоловік Браянт Вуд. Пара перебуває у шлюбі з 2023 року.

Кет Ґрем почала акторську карʼєру з комедії «Пастка для батьків» із Ліндсі Лохан у 1998 році. Потім активно знімалась для телебачення та знялась у низці відомих фільмах, серед яких «Татові знову 17» (2009) та «Сусідка по кімнаті» (2010). Але найвідомішою її роллю є Бонні Беннет в серіалі «Щоденники вампіра».

Акторка є послинею UNICEF та ООН. У 2024 році вона відвідала українських дітей у Будапешті.