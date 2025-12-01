Брюс Вілліс з донькою Талулою

Дружина важко хворого голлівудського актора Брюса Вілліса Емма Гемінг-Вілліс повідомила, що після смерті актора планує передати його мозок на дослідження науковцям. Про це вона написала у своїх мемуарах, передає The WP Times.

Брюс Вілліс уже кілька років бореться з лобно-скроневою деменцією, яка стрімко прогресує та позбавляє його здатності говорити, читати й самостійно рухатися. Емма Гемінг-Вілліс вирішила пожертвувати його мозок для наукових досліджень після його смерті. Вона пояснила, що саме аналіз тканин мозку допомагає зрозуміти механізми рідкісних форм деменції, які неможливо повністю оцінити за допомогою медичних знімків.

«Це не символічно. Це – наука. Одного дня це може допомогти іншим сім’ям», – написала Емма Гемінг-Вілліс.

Вона додала, що той тип деменції, який діагностували у Брюса Вілліса, робить розмови про смерть неминучими. У мемуарах Емма також розповідає, що готує молодших доньок до майбутньої втрати.

Наразі 70-річний актор потребує цілодобового догляду і живе в окремому будинку неподалік родинного маєтку в Каліфорнії. Його молодші доньки приходять до нього щодня.