15 липня 1988 року на екранах у США відбулася прем’єра першої частини культового бойовика Міцний горішок із Брюсом Віллісом у головній ролі. Згодом фільм отримав продовження зі ще чотирьох частин та став класикою серед бойовиків. У центрі сюжету – нью-йоркський офіцер поліції Джон Мак-Клейн, який приїжджає на роботу до дружини та опиняється в епіцентрі терористичного акту. Тепер йому потрібно врятувати не лише свою дружину, а й усіх заручників 30-поверхового хмарочоса.

ZAXID.NET зібрав добірку цікавих фактів про культовий бойовик, про які ви навіть не підозрювали.

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1. Брюс Вілліс був п’ятим актором, якого розглядали на роль Джона Мак-Клейна. Спочатку режисер Джон Мак-Тірнан запропонував її своєму другу Арнольду Шварценеггеру, потім – Сільвестру Сталлоне, Берту Рейнольдсу та Річарду Гіру. Зрештою режисер вибрав Брюса Вілліса, хоча до цього він ніколи не грав у бойовиках. Однак автори фільму вирішили, що актор додасть гумор і легкість у виконанні серйозної чоловічої ролі.

2. В перший день знімань Брюс Вілліс стрибнув з метрового виступу, пошкодив хрящ у коліні та до кінця проєкту носив скоби на нозі. У сценах, де необхідно стояти, він опирався на здорову ногу.

3. Сцена, в якій Мак-Клейн падає в шахту ліфта, стала наслідком невдалого трюку. Спочатку каскадер повинен був вхопитися за перший вентиляційний отвір. Проте творці фільму залишили цей кадр, змонтувавши його з кадром, де Мак-Клейн хапається за наступний вентиляційний отвір, вважаючи, що це буде виглядати більш захопливо.

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4. Фразу «іппі-кі-ей» придумали на знімальному майданчику. Брюс Вілліс сказав її, щоб розсмішити команду, але не думав, що вона потрапить до фінального варіанту фільму. Ця фраза є відсиланням на текст пісні Бінга Кросбі I’m An Old Cowhand.

5. За роль Джона Мак-Клейна Вілліс отримав 5 млн доларів гонорару. Це викликало в Голлівуді хвилю здивувань, адже за плечима актора ще не було знакових ролей, а тому ця сума була безпрецедентною. На це Брюс Вілліс сказав: «Наступного дня зарплата кожного актора зросла до 5 млн доларів, я не отримав різдвяної листівки чи чогось такого».

6. Для Алана Рікмана, який зіграв головного терориста, «Міцний горішок» був дебютом у кіно після театральної кар’єри. Впродовж всіх знімань він хвилювався, що його звільнять. Він думав, що не зможе стріляти не кліпавши. Однак у кадрі між Рікманом і Віллісом оператори відзначили цікаву синергію двох акторів.

7. Спершу на постері до фільму не було Брюса Вілліса, адже автори не вірили, що комедійний актор зможе його продати глядачам. А тому на постері була будівля Fox-центру, яку за сюжетом захопив терорист. Однак за два тижні після прем’єри й величезного успіху кіно студія повернула обличчя Вілліса на постер.