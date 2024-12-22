У цих фільмах є Різдво. От тільки відзначати його героям доводиться у незвичних ситуаціях чи історичних реаліях. Або ж самі герої не є різдвяними подарунками. Пропонуємо фільми, які хоч і стали популярними для переглядів на свята, проте аж ніяк не вписуються у традицію.

«Міцний горішок»

Die Hard, бойовик, США, 1988. Реж.: Джон МакТірнан. У рол.: Брюс Вілліс, Бонні Беделіа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глісон, Вільям Атертон, Харт Бокнер, Алан Рікман

Як помиритися з колишньою дружиною, якщо вона цього не хоче? Потрібно вибрати для цієї події свято, коли у всіх гарний настрій і веселий настрій. А розмова найкраще почати там, де багато людей. Саме так і міркував офіцер поліції Нью-Йорка Джон Макклейн. Ось тільки різдвяна вечірка у хмарочосі раптово перетворилась на трагедію. Ганс Грубер із зграєю терористів захопив будівлю і взяв в заручники всіх гостей. Але «Міцний горішок» Макклейн, дивом уникнув полону, вступає в сутичку з бандитами.

«Бетмен повертається»

Batman Returns, режисер Тім Бертон, у ролях Майкл Кітон, Денні ДеВіто, Мішель Пфайффер

Дія цьогокультового фільму розгортається у різдвяні свята, хоча він не зовсім про Різдво (а може зовсім не про Різдво). Другий фільм Тіма Бертона про Бетмена має всі атрибути його настільки ж готичної різдвяної казки «Жах перед Різдвом», тільки в цій картині також повно насильства, небезпек і сексу.

У багатій родині народжується хлопчик з фізичними вадами: батьки вирішують позбутися дитини та скидають його з мосту. Проте хлопчик виживає і потрапляє на виховання до пінгвінів, які живуть у каналізації Готема. Потім Людина-пінгвін вирішує захопити владу в місті. Звісно, Бетмен йому протистоїть, ясна річ.

«Жах перед Різдвом»

The Nightmare Before Christmas, 1993, режисер Генрі Селік

Страшна, але добра і зворушлива казка про короля царства Гелловін Джека Скеллінгтона, який вкрав Санта Клауса, щоб зайняти його місце і навчитися дарувати людям свято замість жаху та страху. Сценарій до чудового мультфільму написав майстер готичних казок Тім Бертон, а режисером виступив Генрі Селік («Кораліна в країні кошмарів»).

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«Поганий Санта»

Bad Santa, на головному фото, чорна комедія, США, 2005. Реж.: Террі Цвігофф. У рол.: Біллі Боб Торнтон, Тоні Кокс, Бретт Келлі

Цей Санта вживає міцні напої та нецензурні слова і виглядає, як Біллі Боб Торнтон у запої. Річ у тому, що герой стрічки «Поганий Санта» працює Санта Клаусом у великих супермаркетах. Згодом грабує їх і решту року пиячить разом зі своїм приятелем-карликом, який у передсвяткові дні разом із ним працює ельфом. Фільм є своєрідною відповіддю на традиційні різдвяні казки, які заповнюють екрани кінотеатрів світу. Це теж різдвяна комедія, лише чорна, але гумор її, прокурений і проспиртований, є блискучим. А ще картина має продовження.

«Різдвяна казка»

Un conte de Noel, 2008, драма, Франція. Реж.: Арно Деплешен. У ролях: Катрін Деньов, Матьє Амальрік, Мельвіль Пупо, Еммануель Дево, Кьяра Мастроянні

Велика родина збирається разом на Різдво. Найчастіше подібні зустрічі стають для родичів єдиною в році можливістю побачитися. Не дивно, що такі «побачення» часто перетворюються у відверте з’ясування стосунків і публічне витягування усіляких «кістяків із шафи». Справжня насолода для сінефілів.