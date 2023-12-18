Різдво – свято, яке вшановує традиції, свято родинне. Ми підготували цілу низку підбірок різдвяних фільмів. Розпочнемо ми з класичного кіно, відомого та, мабуть, уже й переглянутого. Проте ми хочемо нагадати про найтепліші стрічки, від яких годі чекати сюрпризів, але й приємні враження гарантовані. Має ж бути хоч якась стабільність.

Це дивовижне життя

It's a Wonderful Life, 1946. Реж. Френк Капра. У ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рід, Лайонел Беррімор, Томас Мітчелл, Генрі Треверс, Бьюла Бонді



Чудовий сім'янин, гідний громадянин та чуйна людина Джордж Бейлі, житель містечка Бедфорд Фоллз, не любить Різдва. Чоловік навіть думає про самогубство. Все життя безвідмовний Джордж допомагав людям, отримуючи цього лише проблеми, хвороби та неприємності, але все містечко вдячне йому. І зараз, коли пригнічений нескінченними бідами герой збирається втопитися, сусіди моляться за нього. Їх благання досягають небес, змушуючи вищі сили втрутитися в те, що відбувається. Головний архангел вирішує доручити черговому охоронцю порятунок розчарованого чоловіка. Біда лише у тому, що летіти на Землю випадає невдасі Кларенсу Одбоді, ангелу, що не заслужив крил. Кларенс дуже хоче підтримати Джорджа, однак, схоже, самогубці тепер доведеться рятувати й свого ангела.



«Це дивовижне життя» – екранізація різдвяного оповідання «Найбільший подарунок» Філіпа Ван Дорена Стерна.

Сам удома



Home Alone, 1990, комедія, США. Реж.: Кріс Коламбус. У ролях: Маколей Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн.

Американська родина вирушає із Чикаго в Європу, але батьки забувають у будинку... одного зі своїх дітей. Юне створіння, однак, не розгубилося й демонструє чудеса винахідливості. І коли в будинок залазять грабіжники, їм доводиться не раз пошкодувати про зустріч із милим крихіткою. При бюджеті в $ 18 млн цей фільм зібрав у прокаті $ 476,6 млн.

Диво на 34-й вулиці



Miracle on 34th Street, 1994. Реж. Ліс Мейфілд. У ролях: Річард Аттенборо, Елізабет Перкінс, Ділан МакДермотт, Дж.Т. Волш, Джеймс Рімар, Джейн Лівз, Саймон Джонс

Напередодні Різдва Санту запрошують попрацювати у великий нью-йоркський супермаркет самим собою. Власники сусіднього магазину іграшок роблять все, щоб позбутися старого, оскільки він гарантує конкурентам шалену популярність. Стараннями негідників Санта Клаус опиняється в суді, де змушений доводити, що він — справжнійсправжній Санта Клаус. Фільм є римейком чудової картини 1947 року.

Ґрінч – викрадач Різдва



How the Grіnch Stole Chrіstmas (на головному фото), 2000, казка, США. Реж.: Рон Говард. У ролях: Джим Керрі, Тейлор Момсен, Джефрі Тембор.

У місті Хтограді жив монстрик, на ім'я Ґрінч. Був він зелений і волохатий, ніхто його не любив. Найбільше Ґрінч ненавидів Різдво. Кожне свято ставало для зеленого пустельника катуванням. Одного разу він вирішив покінчити із цим святом раз і назавжди. Поки безтурботні мешканці спали, Ґрінч вирішив украсти Різдво.



Ця картина стала одним із найкасовіших фільмів за всю історію американського кіно.

Реальна любов



Love Actually, 2003, романтична комедія, Великобританія. Реж.: Ричард Кертіс. У ролях: Г’ю Грант, Ліам Нісон, Колін Ферт, Лаура Лінні, Емма Томпсон, Алан Рікман, Кіра Найтлі, Біллі Боб Торнтон.

Блискуча, тонка і дотепна стрічка «Реальна любов» могла б стати різдвяним фільмом катастроф: Британія тут виявляється під впливом романтичного циклону, що може перерости в цунамі. Всі піддані Її Величності – від прем’єр-міністра до секретарки, від поважного батька сімейства до 11-річного хлопчиська-сироти – закохані.



До слова, з нагоди 20-річчя картина днями виходить у повторний прокат.