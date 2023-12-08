Цими вихідними, слідом за «Гобітом», можна подивитись усі три частини культової трилогії Пітера Джексона «Володар перснів».



Тhe Lord of the Rings, фентезі, США-Нова Зеландія, 2001-2003. Реж.: Пітер Джексон. У головних ролях Елайджа Вуд, Віго Мортенсен, Орландо Блум, Кейт Бланшетт, Лів Тейлор



Масштабна екранізація роману Дж. Р. Толкієна стала одним із найкасовіших фільмів в історії кіно: загалом усі три картини зібрали у світовому прокаті майже 3 млрд доларів й були номіновані на тридцять премій «Оскар».

До речі, Толкін продав права на екранізацію усього за 15 тисяч доларів, тож його нащадки, хоч і були категорично проти екранізації, нічого не могли вдіяти.



Ось декілька цікавих фактів про фільм, його авторів та героїв.

Роман «Володар перснів» посів перше місце рейтингу «200 кращих книг за версією BBC»;

Пітер Джексон (як, до речі, і Альфред Хічкок) традиційно знімається у своїх фільмах в який-небудь епізодичній ролі. Він з'явився у першій частині трилогії, де зіграв чоловіка, що жує моркву поруч з таверною «Баский Поні»; у другій частині він метав спис в орка; у третій частині Джексон – Пірат, якого застрелив Леголас;

Мало хто знає, що у всіх трьох частинах трилогії знялися діти Пітера Джексона, Біллі та Кеті;

Зйомки трьох частин фільму принесли економіці Нової Зеландії близько 200 млн доларів. Уряд країни навіть запровадив посаду міністра у справах «Володаря перснів», який мав розв'язувати економічні питання, пов'язані зі зйомками;

На фільм було витрачено на 200 тисяч доларів більше, ніж треба, бо в останній момент солдати новозеландської армії, які були статистами, були відправлені наводити порядок у Східному Тиморі. Статистів довелося наймати з акторів і довго вчити їх ходити строєм;

Було виготовлено понад півтори тисячі пар латексних вух і ніг. На жаль, матеріал виявився не стійким, так що наклеювати вуха можна було тільки один раз, тож ельфи та гобіти ходили в гримі по 10 годин на день;

Територію Гобітона – міста гобітів – готували протягом року, перш ніж вона стала схожа на обжите місце. Озеленювачі регулювали довжину трави, пасучи овець;

Зйомки більшості сцен фільму велися одночасно в декількох місцях. Знімальна група досягала трьох тисяч осіб. Щодня на сніданок знімальній групі було потрібно близько 1500 яєць;

Під час зйомок однієї із битв Віго Мортенсен зламав зуб. Він хотів прикріпити його суперклеєм і продовжити гру, але режисер переніс зйомки сцени на вечір;

Говард Шор, творець музики до фільму, працював над нею близько двох років;

Стріли, випущені Леголасом під час фінальної битви, були намальовані на комп'ютері. Фізично людина не може випускати стріли з такою швидкістю й частотою;

Пітер Джексон та його дружина Френ Волш стали кавалерами новозеландського ордена «За Заслуги»;