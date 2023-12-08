«Володар перснів»: кіно на вихідні
Цікаві факти про культову трилогіюНаталка Горішня, 0
Цими вихідними, слідом за «Гобітом», можна подивитись усі три частини культової трилогії Пітера Джексона «Володар перснів».
Тhe Lord of the Rings, фентезі, США-Нова Зеландія, 2001-2003. Реж.: Пітер Джексон. У головних ролях Елайджа Вуд, Віго Мортенсен, Орландо Блум, Кейт Бланшетт, Лів Тейлор
Масштабна екранізація роману Дж. Р. Толкієна стала одним із найкасовіших фільмів в історії кіно: загалом усі три картини зібрали у світовому прокаті майже 3 млрд доларів й були номіновані на тридцять премій «Оскар».
До речі, Толкін продав права на екранізацію усього за 15 тисяч доларів, тож його нащадки, хоч і були категорично проти екранізації, нічого не могли вдіяти.
Ось декілька цікавих фактів про фільм, його авторів та героїв.
- Роман «Володар перснів» посів перше місце рейтингу «200 кращих книг за версією BBC»;
- Пітер Джексон (як, до речі, і Альфред Хічкок) традиційно знімається у своїх фільмах в який-небудь епізодичній ролі. Він з'явився у першій частині трилогії, де зіграв чоловіка, що жує моркву поруч з таверною «Баский Поні»; у другій частині він метав спис в орка; у третій частині Джексон – Пірат, якого застрелив Леголас;
- Мало хто знає, що у всіх трьох частинах трилогії знялися діти Пітера Джексона, Біллі та Кеті;
- Зйомки трьох частин фільму принесли економіці Нової Зеландії близько 200 млн доларів. Уряд країни навіть запровадив посаду міністра у справах «Володаря перснів», який мав розв'язувати економічні питання, пов'язані зі зйомками;
- На фільм було витрачено на 200 тисяч доларів більше, ніж треба, бо в останній момент солдати новозеландської армії, які були статистами, були відправлені наводити порядок у Східному Тиморі. Статистів довелося наймати з акторів і довго вчити їх ходити строєм;
- Було виготовлено понад півтори тисячі пар латексних вух і ніг. На жаль, матеріал виявився не стійким, так що наклеювати вуха можна було тільки один раз, тож ельфи та гобіти ходили в гримі по 10 годин на день;
- Територію Гобітона – міста гобітів – готували протягом року, перш ніж вона стала схожа на обжите місце. Озеленювачі регулювали довжину трави, пасучи овець;
- Зйомки більшості сцен фільму велися одночасно в декількох місцях. Знімальна група досягала трьох тисяч осіб. Щодня на сніданок знімальній групі було потрібно близько 1500 яєць;
- Під час зйомок однієї із битв Віго Мортенсен зламав зуб. Він хотів прикріпити його суперклеєм і продовжити гру, але режисер переніс зйомки сцени на вечір;
- Говард Шор, творець музики до фільму, працював над нею близько двох років;
- Стріли, випущені Леголасом під час фінальної битви, були намальовані на комп'ютері. Фізично людина не може випускати стріли з такою швидкістю й частотою;
- Пітер Джексон та його дружина Френ Волш стали кавалерами новозеландського ордена «За Заслуги»;
- Пітер Джексон колекціонує моделі літаків часів Першої світової війни.