Дворазова лауреатка премії «Оскар» Кейт Бланшетт

Ще одна задача з зірочкою – відібрати з фільмографії Кейт Бланшетт усього п’ять ролей. Володарка «Оскара» та «Золотого Лева» вміє обирати проекти, а її участь часто є гарантією якості. До обраної п’ятірки хотілося б додати хоча б і «Загадкову історію Бенджаміна Баттона», і «Вавилон», і «Де ти поділась, Бернадетт», і багато іншого кіно. Бланшетт не боїться бути різною. За що ми її і любимо.

«Єлизавета», (реж. Шехкар Капур, 1998), Єлизавета



Це не перша роль Кейт Бланшетт, але, мабуть, саме вона зробила її відомою.

Англія, 1554. Старша донька Генріха VIII, королева Марія, ревна католичка, вмирає, і королевою стає юна Єлизавета (донька Генріха та Анни Болейн). Їй доводиться розлучитися з радощами свободи заради могутності і єдності Англії, незалежності якої загрожують Іспанія, Франція і Папа Римський. Єлизавета йде на найвідчайдушніші і несподівані заходи, завдяки яким вона і залишилася в історії Англії

За роль Єлизавети акторка отримала дві номінації на «Оскар», за ролі в оригінальному фільмі та його сиквелі «Золоте століття», що вийшов через дев’ять років.

«Авіатор», (реж. Мартін Скорсезе, 2004), Кетрін Гепберн

Премію «Оскар» Кейт Бланшетт принесла роль Кетрін Гепберн у біографічній драмі Мартіна Скорсезе. Кейт, яка наслідує Кетрін, традиційно бездоганна, стильна та дуже гарна. А «Оскар», вручений Бланшетт – перша в історії цієї премії нагорода за роль історичної особи, яка, своєю чергою, так само була відзначена «Оскаром».

«Мене там немає», (реж. реж. Тодд Гейнс, 2007), Боб Ділан



Несподівана роль музиканта та поета Боба Ділана. За неї Кейт отримала нагороду Венеціанського фестивалю. Роль музиканта розділили на кілька акторів, а саме на Крістіана Бейла, Гіта Леджера, Річарда Гіра та Бланшетт. Це нетрадиційний байопік з традиційно видатною грою Бланшетт.

«Жасмін», (реж. Вуді Аллен, 2013), Жанетт «Жасмін» Френсіс

За цю роль Кейт отримала свій другий «Оскар». І це дійсно одна з найкращих ролей у її кар’єрі.

У центрі драми Вуді Аллена – жінка (Кейт Бланшетт), яка опинилася у надзвичайно складній ситуації. Її чоловік Гарольд Френсіс (Алек Болдуін), якого всі знають як успішного та впевненого у собі бізнесмена, виявляється шахраєм.

Жасмін намагається почати жити наново, прагне досягти порозуміння з сестрою, вчиться заробляти гроші та робить спроби будувати стосунки з чоловіками. Проте Аллен залишається безжальним у спостережені за своїми героями: тут немає нікого, хто викликав би його співчуття і вберігся б від гострого жала його іронії.

«Керол», (реж. Тодд Гейнс, 2015), Керол



Не фільм, а справжній акторський майстер-клас, який приніс Бланшетт сьому номінацію на «Оскар». «Керол» – екранізація роману Патриції Гайсміт 1950-х років (вона написала також «Таланливого містера Ріплі», в екранізації якого теж знялась Бланшетт).

Історія кохання двох жінок змагалася за перемогу в основному конкурсі Каннського кінофестивалю та отримала шість номінацій на премію «Оскар». Ця стильна та бездоганно розіграна історія принесла Руні Марі «Золоту пальмову гілку».

«Керол» вдало прикидається мелодрамою про заборонене кохання. Про нього Гейнс уже розповідав в картині «Далеко від раю». Проте тепер в елегантних декораціях Нью-Йорка 1950-х розігрується радше драма про лицемірство та байдужість.