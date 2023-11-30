Ґаелю Гарсіа Берналю виповнилось 45 років

30 листопада виповнюється 45 років одному із найвідоміших мексиканський акторів Ґаелю Ґарсіа Берналю. Його доробок налічує чимало яскравих робіт, адже Ґаель, що знімається з самого дитинства, завжди обережно ставився до вибору ролі. Тим не менше його фільмографія містить картини різних країн Латинської Америки, США та Європи. Адже, крім акторського обдарування, Ґарсія Берналь може також похвалитись знанням англійської, французької, португальської та італійської мов (очевидно, окрім рідної іспанської). Він був першим мексиканцем, що навчався у знаменитій Лондонській школі драматичного мистецтва. Проте попри успішну міжнародну кар’єру Ґаель повернувся до рідного Мехіко, щоб разом з найкращим другом, актором Дієго Луною створити продюсерську компанію. Пропонуємо пригадати п’ять найяскравіших ролей Ґаеля Ґарсіа Берналя, але закликаємо ними не обмежуватись.

«Сука-любов», (реж. Алехандро Ґонсалес Іньярітту, 2000), Октавіо

У фільмі «Сука-любов» любов представлена ​​як хвороба, яка з'їдає своїх жертв. Фільм складається з трьох новел, кожна з яких розповідає окрему історію, проте життя героїв перетинається у незвичний спосіб. Красуня модель з понівеченою долею; чоловік, що бомжем та кілером; хлопець Октавіо, що закохався у дружину свого брата – всіх цих абсолютно не схожих один на одного людей об'єднують собаки та любов.

Цей фільм показували у Тижні критики Каннського фестивалю. Після гучної перемоги і режисер, і актор Ґаель Ґарсіа Берналь прокинулись знаменитими. Згодом актор знявся в іншому фільмі Ґонсалеса Іньяріту, «Вавилон», у маленькій, але дуже яскравій ролі. Тоді вони уже приїхали в Канни як зірки.

«Погане виховання», (реж. Педро Альмодовар, 2004), Анхель / Хуан

Якось до офісу режисера Енріке заходить молодий чоловік, який називається його другом дитинства Ігнасіо і просить допомогти йому з роботою. Він має готовий сценарій про час, коли вони з Енріке були дітьми. Перед тим, як почати працювати над фільмом, Енріке вирушає на батьківщину, де дізнається, що Ігнасіо помер 4 роки тому. У картині Ґарсіа берналь по суті грає три ролі: Ігнасіо, його брата Хуана та травесті-діву. Цікаво спостерігати, як міняється актор, його міміка та пластика без жодних додаткових засобів.

«Наука сну», (реж. Мішель Ґондрі, 2006), Стефан

Цікавий, по-дитячому наївний і в той же самий час чарівний світ фантазій і мрій створив француз Мішель Ґондрі. Головний герой картини – 25-річний чоловік, що працює дизайнером у креативному агентстві, його звуть Стефан. Після смерті батька він переїжджає з Мексики до Франції, в дім, де провів своє дитинство. Однак тут бідному мрійнику доводиться змиритися з суворою реальністю. Протягом усього фільму увагу телеглядача постійно перемикають на сни Стефана, які є для нього справжньою реальністю. А ще хлопець знайомиться з симпатичною сусідкою Стефані (Шарлотт Ґензбур).

«Неруда», (реж. Пабло Ларрайн, 2016), Оскар

Фільм «Неруда» розповідає про відомого чилійського поета та лауреата Нобелівської премії. Події розгортаються у 1948 році. Правлячий режим диктує жорсткі правила всій країні. Неруда намагається протестувати. Фільм не є традиційним байопіком, на першому плані тут скоріше представник спецслужб, такий собі чилійський кдбешник Оскар, що стежить за поетом. Саме у цій ролі ми побачили Ґаеля Ґарсіа Берналя, де актор не схожий ані на себе, ані на свої попередні роботи, знаходячи нові барви для ролі. Потім у Лоррайна він знявся у фільмі «Ні» про повалення режиму Піночета.

«Моцарт в джунглях», (керівник проекту Роман Коппола, 2014-2018), Родріго де Суза

Для різноманітності – про серіал, яких у кар’єрі актора не багато. Хоча в першому він знявся у 13 років і на знімальному майданчику познайомився з Дієго Луною, з яким дружить і робить спільні проекти досі.

Молода дівчина Гейлі грає на гобої. Вона намагається підкорити сцену Нью-Йорка, на якій блискуче виступає оркестр філармонії. Героїню чекають пригоди і невдачі, уроки гри на гобої та вечірки. Фоном стане музика у виконанні оркестру, яким керує диригент Томас (Малколм Макдауел) і його молодий наступник Родріго. Тут ми бачимо актора у ролі ексцентричного генія.