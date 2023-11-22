Дензел Вашингтон має «Оскари» за фільми «Слава» та «Тренувальний день»

У 2020 році газета The New York Times назвала Дензела Вашингтона найбільшим актором XXI століття. Він є дворазовим лауреатом та десятикратним номінантом премії «Оскар», його ролі змінили уявлення про те, кого афроамериканець може грати на великому екрані. Важко було обрати з творчого доробку Вашингтона п’ять найважливіших ролей, тим більше, що він продовжує зніматись (у 2023 році вийшов фільм «Праведник 3»). Але ми спробували. Хоча викидаючи «Тренувальний день» чи «Макбета» сильно сумнівались.



«Філадельфія» (реж. Джонатан Деммі, 1993), Джо Міллер



Два головні герої мають різні колір шкіри, становище у суспільстві, сексуальну орієнтацію, смертельні хвороби. Але кожен готовий боротися проти будь-якої несправедливості. Ендрю Беккет (Том Генкс) – молодий обдарований адвокат, який робить кар'єру в одній із провідних юридичних фірм Філадельфії. Одного дня його звільняють. Це відбувається нібито за допущену недбалість, а насправді за те, що він гей та носій СНІДу. Ендрю подає на свою колишню контору до суду за незаконне звільнення. За збігом обставин за його справу береться адвокат-гомофоб Джо Міллер.



«Гнів» (реж. Тоні Скотт, 2004), Джон Крізі



У колишнього спецпризначенця Джона Крізі непроста робота. Багатий бізнесмен Самуель доручає йому оберігати життя своєї маленької дочки (Дакота Феннінг). Джон переживає не найкращі часи, але дружба з дівчинкою повертає йому любов до життя.

Одного дня дівчинку викрадають. Охоронець обіцяє будь-яким способом повернути дитину цілою та неушкодженою. Його розслідування призводить до несподіваних наслідків. У цьому фільмі також чудова роль Дакоти Феннінг, з якою Вашингтон ще зустрінеться на екрані.



«Гангстер» (реж. Рідлі Скотт, 2007), Френк Лукас



У водія Френка Лукаса, який працює на злочинного авторитету, вмирає хазяїн. Френк вирішує самотужки створювати з нуля нову кримінальну імперію. Тепер він возить не людей, а наркотики. Його розрахунок виявився вірним: працюючи без помічників, Френк сам отримував усі гроші й незабаром зміг заробити мільйони. Практична жилка підказала йому, що можна продавати наркотики конкурентам за зниженою ціною. Гангстер-початківець навіть не підозрював, що на хвості в нього вже сидить поліцейський Річі Робертс (Рассел Кроу).



«Рейс» (реж. Роберт Земекіс, 2012), Віл Вітакер



Віл Вітакер – пілот з великим досвідом. Під час чергового рейсу, керований ним літак, на борту якого перебуває 102 пасажири, починає падати. Вітакеру вдається здійснити аварійну посадку, і більша частина людей залишається живими, загинуло шість пасажирів. Віл прокинувся тільки в лікарні й нічого не пам'ятає. Для країни він – герой, який зумів посадити приречену машину. Але надалі для Вітакера все складається не так добре, адже розслідування цього інциденту ставить під сумнів його героїзм. Спливають нові факти, і тепер герой може потрапити за ґрати.



«Огорожі» (реж. Дензел Вашнгтон, 2016), Трой



Дія фільму розвивається у 1950-х. Це історія про сім'ю колишнього гравця в бейсбол, який після того, як пішов зі спорту став сміттярем (спортсмени афроамериканці на той момент отримували значно менше, ніж інші гравці).

У цьому фільмі Вашингтон виступив також режисером. Картина отримала декілька номінацій на «Оскар», а Віола Девіс отримала нагороду за роль другого плану.