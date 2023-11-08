У фільмографії Леонардо Ді Капріо близько 70-ти ролей

З великим успіхом триває прокат картини Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні». Фільму прогнозують кілька «Оскарів». Один з них, на думку експертів, має дістатись Леонардо Ді Капріо. В очікуванні оскарівських перегонів варто згадати, які найкращі ролі він уже встиг зіграти.

«Злови мене, якщо зможеш» (реж. Стівен Спілберг), Френк Абігнейл мол.

Це історія про віртуозного афериста Френка Абігнейла, який ще до повноліття встиг видати себе за лікаря, адвоката та пілота Pan American.

Френк професійно підробляє документи, подорожує містами та заробляє великі гроші на своїх аферах. Все це вкрай не подобається агенту ФБР Карлу Генретті(Том Генкс), який має лише одну мету перед очима – зловити молодого шахрая.

«Острів проклятих» (реж. Мартін Скорсезе), Тедді Деніелс

Це один із найпохмуріших фільмів Мартіна Скорсезе. Ді Капріо грає роль маршала Тедді Деніелса, який разом зі своїм напарником Чаком Оулом (Марк Руффало) вирушає розслідувати заплутану справу на острів Шаттер, де розташовується Ешкліффська лікарня для психічнохворих злочинців. Але чи все насправді є таким, як здається?

«Вовк з Волл-стріт» (реж. Мартін Скорсезе), Джордан Белфорт

Ді Капріо зіграв фінансового брокера Джордана Белфорта, який свого часу дуже високо піднявся на Волл-стріт завдяки харизмі та вмінню маніпулювати. Через деякий час Белфорт разом зі своїм приятелем Донні (Джона Гілл) відкрив фірму і почав робити по-справжньому великі гроші. У якийсь момент його кар’єро зацікавилось ФБР.

«Легенда про Г’ю Гласса» (реж. Алехандро Гонсалес Іньярітту), Г'ю Гласс

За цю роль Лео нарешт отримав омріяний «Оскар», на який він чекав протягом усієї своєї кар'єри. Для цього йому довелося битися з ведмедем, ночувати у трупі коня та повзти сотні кілометрів по снігу та болоту.

Фільм заснований на мемуарах мисливця Г'ю Гласса, який вирішив вижити за будь-яку ціну, щоб помститися своїм кривдникам.

«Одного разу в Голлівуді» (реж. Квентін Тарантіно), Рік Далтон

Актор Рік Далтон переживає не найкращі часи. Колись він грав безстрашних ковбоїв. Зараз він намагається повернути собі колишній успіх. Його охоронець, дублер та друг («трохи менше, ніж дружина») Кліфф Бут (Бред Пітт) також мріє про успішну кар’єру. Рік живе на віллі по сусідству з зоряним подружжям Тейт-Поланський та мріє познайомитись із ними.

Ді Капріо, який одну зі своїх найкращих ролей зіграв у тарантінівському «Джанго звільненому», тут просто розквітає в образі емоційного та слабкого героя, що аж ніяк не відповідає екранним образам. Саме ця невідповідність є однією із заряджених у першому акті рушниць, що вистрілить у фіналі.