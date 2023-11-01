В український прокат 2 листопада виходить фільм «Між нами», де головну роль зіграла зірка українського кіно Ірма Вітовська. Напередодні прем’єри пригадуємо її найкращі ролі, відзначені різноманітними нагородами.



Брама (2017, режисер Володимир Тихий)

Стара, на ім'я Пріся (Ірма Вітовська), проживає у зоні відчуження поблизу Чорнобильської АЕС разом зі своєю дочкою та онуком. Головна героїня має у своєму раціоні гриби, що викликають галюцинації. Вона дружить з русалками та розповідає історії про Другу світову: за тих часів вона вбила зо два десятки німецьких солдатів. Якось баба Пріся отримує містичний знак, що служить попередженням про майбутню катастрофу.

Вітовську у цьому кіно загримували до непізнаваності. Грати емоційно у важкій масці складно. Проте це не перешкодило акторці передати усі найтонші деталі образу.



Мої думки тихі (2019, режисер Антоніо Лукіч)

До молодого звукорежисера Вадима звертаються із замовленням – записати звуки тварин Закарпаття. У цьому парубок бачить шанс отримати роботу мрії у Канаді. Проте все стає набагато складніше, коли асистенткою та водійкою у цій справі стає його мама (Ірма Вітовська).

«Для мене ця роль – солідаризація з усіма жінками. Я говорю про себе, про своє покоління, я прекрасно відчуваю цю історію. Про жінку епохи 90-х, коли вона переходила з умовно ситого, стабільного радянського дитинства в епоху, коли відбувся крах ілюзій, коли треба було заробляти якось у новій країні, у новій історії», – розповіла акторка ZAXID.NET.



Королі репу (2021, режисер Мирослав Латик)





Фільм розповідає історію 17-річного хлопця на прізвисько Казан (Михайло Дзюба), який понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини Свєти. Заради цієї мрії Казан готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку.

У Вітовської тут не головна, але надзвичайна яскрава роль. Вона грає жінку складної долі Нінку «Обочину», яку всі в селі вважають повією, тому що вона стоїть на трасі. Але все зовсім не так, як здається.



Коза Ностра. Мама їде (2022, режисер Джованні Дота)

Головна героїня українсько-італійської комедії Влада Коза (Ірма Вітовська, «Мої думки тихі», «Королі репу») продає свій дім у Карпатах та їде на Сицилію, щоб допомогти доньці з новонародженою дитиною. Доньку вона про це не попередила і виявилось, що та має зовсім інші плани. Так Влада стає хатньою робітницею в родині мафіозі.

Режисером комедії є дебютант Джованні Дота. Він зняв кіно, що не претендує на новації: буквально від перших кадрів (навіть ще до них) очевидно, що спритна ти сильна українська жінка вирішить усі проблеми родини.

Ірма Вітовська абсолютно органічно існує в запропонованих їй обставинах, змушуючи глядачів полюбити свою Владу усупереч її непростому характеру.



БожеВільні (2023, режисер Денис Тарасов)



Цей драматичний трилер ще не бачили в Україні, проте він уже встиг отримати нагороду Варшавського фестивалю. Герої картини у 70-ті роки 20 сторіччя стикаються з найстрашнішим винаходом тоталітарної радянської системи – «каральною психіатрією».

У центрі сюжету – молодий чоловік, якого запроторили до психіатричної лікарні через любов до забороненої в ті часи західної рок-музики.

Ірма Вітовська грає лікарку, що розривається між коханням та роботою, страхом та сумлінням. У складній трагічній ролі Вітовська так само переконлива, як і у комедіях.