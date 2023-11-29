Гаель Гарсія Берналь стане одним з продюсеріа серіалу

У серіалу «Хлопаки» може з'явитися ще один спін-офф, цього разу мексиканський. Продюсуватимуть його відомі мексиканські актори Дієго Луна та Гаель Гарсіа Берналь, які також планують зіграти у серіалі невеликі ролі. Про це повідомляє Variety з посиланням на власні джерела. Дія нового серіалу буде відбуватися в Мехіко. Творець "Хлопаків" Ерік Кріпке буде виконавчим продюсером серіалу разом з Сетом Рогеном, Еваном Голдбергом і ще цілою низкою відомих кінодіячів.

Над сценарієм працює Гарет Даннет-Алькосер, який працював над «Синім жуком». Зараз йому шукають співавтора, виробництво на ранній стадії. Нагадаємо, на даний момент всесвіт «Хлопаків» вже налічує три серіали.

Дія серіалу «Хлопаки» розгортається в світі, де люди, що володіють надздібностями, є справжніми знаменитостями й загальними улюбленцями. Але що, якщо насправді вони зовсім не такі ідеальні, якими їх показують у випусках новин? Адже найчастіше вони переслідують особисті інтереси та часто зловживають своїми унікальними здібностями. У центрі сюжету – жорстке протистояння легендарної Сімки – елітної групи супергероїв, що належать корпорації «Воут Інтернешнл», – і відважного загону месників, відомого як «Хлопаки», які прагнуть вивести надлюдей на чисту воду.