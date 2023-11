У головних ролях Жюльєтт Бінош та Бен Мендельсон

Оприлюднено перші кадри серіалу The New Look, який розповість про життя та стосунки двох видатних кутюр'є XX століття, Коко Шанель та Крістіана Діора. Перші три епізоди серіалу вийдуть 14 лютого 2024 року.

Роль Шанель у фільмі виконує французька актриса Жюльєт Бінош, відома за фільмами «Англійський пацієнт», «Коханці з Нового мосту», «Копія правильна». Роль Діора зіграє Бен Мендельсон, зірка фільмів «Першому гравцю приготуватися», «Темні часи».

Серіал The New Look розповість про те, як розвивались стосунки між іконами моди та як зароджувався стиль New Look у післявоєнному Парижі. Стиль, який Крістіан Діор вигадав у 1940-х роках став не просто новою модною течією, адже після війни він став знаком повернення до мирного життя. Цікаво, що цей стиль був свого роду контрастом зі стилем Шанель.

Історія головних осіб високої моди має амбіції уміститися у дев’ять епізодів.

The New Look – не єдиний масштабний проєкт, присвячений моді, повідомляє Vogue, який з'явиться наступного року. Вже 19 січня 2024 року виходить серіал про іспанського кутюр'є Крістобаля Баленсіагу.