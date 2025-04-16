55-річна зірка хоче залишити шоу-бізнес і зайнятися іншою діяльністю

Відома австралійська акторка Кейт Бланшетт заявила, що хоче завершити акторську кар’єру. Про це вона розповіла в інтерв’ю Radio Times, передає The Independent.

55-річна зірка зазначила, що хоче залишити шоу-бізнес, оскільки є багато інших важливих справ у своєму житті. Зокрема, вона готується до зйомок у своїй першій радіодрамі «Лихоманка» BBC Radio 4.

У інтерв’ю журналістам Radio Times акторка зізналася, що їй все ще не зовсім комфортно бути знаменитістю.

«Моя сім’я закочує очі кожного разу, коли я це говорю, але я це серйозно. Я серйозно збираюся кинути акторську кар'єру. Є багато речей, які я хочу зробити у своєму житті», – сказала Кейт Бланшетт.

Додамо, що Кейт Бланшетт – голлівудська акторка австралійського походження, продюсерка та театральна режисерка. Дворазова лауреатка премії «Оскар», номінантка премій «Золотий глобус» і Bafta. Найбільш відома завдяки ролям у фільмах «Єлизавета» (1999), «Авіатор» (2005), трилогії «Володар Перснів». Останньою її роботою була роль у шпигунському трилері «Чорний мішок» (2025).

Вибрана фільмографія Кейт Бланшетт