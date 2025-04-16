Кейт Бланшетт заявила, що хоче завершити акторську кар’єру
Акторка зізналася, що їй не зовсім комфортно бути знаменитістю
Відома австралійська акторка Кейт Бланшетт заявила, що хоче завершити акторську кар’єру. Про це вона розповіла в інтерв’ю Radio Times, передає The Independent.
55-річна зірка зазначила, що хоче залишити шоу-бізнес, оскільки є багато інших важливих справ у своєму житті. Зокрема, вона готується до зйомок у своїй першій радіодрамі «Лихоманка» BBC Radio 4.
У інтерв’ю журналістам Radio Times акторка зізналася, що їй все ще не зовсім комфортно бути знаменитістю.
«Моя сім’я закочує очі кожного разу, коли я це говорю, але я це серйозно. Я серйозно збираюся кинути акторську кар'єру. Є багато речей, які я хочу зробити у своєму житті», – сказала Кейт Бланшетт.
Додамо, що Кейт Бланшетт – голлівудська акторка австралійського походження, продюсерка та театральна режисерка. Дворазова лауреатка премії «Оскар», номінантка премій «Золотий глобус» і Bafta. Найбільш відома завдяки ролям у фільмах «Єлизавета» (1999), «Авіатор» (2005), трилогії «Володар Перснів». Останньою її роботою була роль у шпигунському трилері «Чорний мішок» (2025).
Вибрана фільмографія Кейт Бланшетт
- «Оскар і Люсінда» (1997) – Люсінда;
- «Єлизавета» (1998) – Єлизавета І;
- «Володар перснів» (2001-2003) – Ґаладріель;
- «Полювання на Вероніку» (2003) – Вероніка;
- «Авіатор» (2004) – Кетрін Хепберн;
- «Вавилон» (2006) – Сьюзен;
- «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» (2008) – Дейзі;
- «Хоббіт» (2012-2014) – Ґаладріель;
- «Вісім подруг Оушена» (2018) – Лу;
- «Не дивіться вгору» (2021) – Брі Еванті;