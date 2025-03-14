14 березня в Україні відзначають день добровольця. Дата обрана тому, що саме 14 березня 2014 року перші пʼятсот добровольців з Майдану вирушили на тренувальну базу у Нових Петрівцях, а звідти ‒ у зону бойових дій. «Всі пішли на фронт», ‒ написали вони тоді на майданівському наметі.

Ми зібрали сім документальних фільмів про добровольців, створених українськими кінематографістами за 11 років російсько-української війни.

«Добровольці Божої чоти»

2015. Режисери: Леонід Кантер, Іван

Картина розповідає про тих, хто боронив Донецький аеропорт. 242 дні тривала героїчна оборона, аж врешті під прицільним обстрілом танків будівля аеропорту завалилась.

Ідея зняти те, що відбувається в одній із найгарячіших точок війни, з’явилася у режисерів відразу після Майдану. Вони тричі їздили в Донецький аеропорт і більше двох тижнів під обстрілами фіксували реальність. Були у Пісках та на тренувальній базі.

«Війна химер»

2017. Режисерки Марія та Анастасія Старожицькі

У центрі документального фільму «Війна химер» режисерок Марії та Анастасії Старожицьких – особиста історія. Режисерки, мати та донька, винайшли дуже оригінальну манеру розповіді, відверту і стриману водночас.

Фільм ‒ історія про війну, кохання та смерть, відзнята її безпосередніми учасниками. У кадрі двоє – хлопець та дівчина. Він пішов добровольцем, вона поїхала туди, звідки щойно пішла війна. Він потрапив у Іловайський котел, втратив найближчих побратимів, вона, подорожуючи розбитими містами, намагається зрозуміти сутність війни та кохання. І обоє відверто розповідають один одному, що відчувають під час військових дій, виходу з котла, спроби жити разом і нової, вже спільної подорожі на передову. Фільм ‒ дуже особистий погляд на актуальні події.

«Міф»

2018. Режисери: Леонід Кантер, Іван Ясній.

Фільм розповідає про життя та смерть Василя Сліпака, соліста Паризької опери та воїна-добровольця. Робота над фільмом тривала 17 місяців.

Василь Сліпак народився у Львові, але згодом переїхав до Франції, де прожив 19 років і мав усе: ім’я, успішну кар’єру на світових оперних сценах, друзів та кохання.

Під час подій на Майдані він брав участь у демонстраціях в Парижі, згодом долучився до волонтерського руху. Проте цього йому видавалось замало, і він пішов добровольцем, обравши собі псевдо «Міф» на честь улюбленої оперної партії, Мефістофеля. У червні 2016 року Сліпак загинув від кулі снайпера.

Автори фільму використали надзвичайно багато архівного відео. Вони доклали чимало зусиль, аби поговорити з великою кількістю людей, які знали Сліпака, і співака, і добровольця.

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«Зошит війни»

2021. Режисер: Роман Любий, на головному фото

«Під час перегляду фільму глядача запрошують у сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією – у химерне потойбіччя, де панують закони, відмінні від звичайного світу. Герої прокидаються та засинають, радіють і плачуть, та завжди відчувають, що запис може закінчитись у будь-яку мить», – йдеться у синопсисі фільму.

Картина повністю змонтована з відео, знятого самими військовими, які вони знімали на телефони, екшн-камери чи фотоапарати. Різні автори, різні локації, різний час. Деякі автори відео загинули. Дехто повернувся додому. Строкаті сюжети з самого епіцентру катастрофи. Усі разом вони складають цілісну химерну картину.

Ми бачимо лише реальне відео, майже без корекції, без коментарів та титрів. Майстерність режисера перетворює фрагменти з набору окремих історій у розповідь, що має логічний розвиток, драматургію та непередбачуваний фінал.

Цей фільм варто дивитись не лише для того, щоб побачити реальні свідчення того, що відбувається на лінії фронту. Це ще і кінематографічне явище, цікаве за формою та кіномовою. Можливо, англійська назва фільму, War Note, точніше відбиває його суть. Проте і українська багато що розповідає: зібрані в один зшиток різні історії, нотатки, записані у зошит.

«Вільна людина. Проща»

2022. Режисер: Сергій Дмитренко

Історія десантника, учасника російсько-української війни, блогера, мандрівника та автора книги «Сліди на дорозі» Валерія Маркуса (Ананьєва). «Вільна людина. Проща» охоплює період 2014-2020 років і складається з особистих відео Валерія з фронту та подорожей. Ті події коментує особисто Маркус, а також журналістка Яніна Соколова, музикант Олександр Положинський та волонтер Ігор Хмилевський. Після 24 лютого 2022 року Олександр та Ігор стали військовими 47 ОМБр.

Аби хоч якось структурувати у свідомості три роки проведені на війні, Валерій Маркус вирушає з Парижа у пішу прощу Дорогою святого Якова. Та чи знайде десантник спокій, йдучи легендарним шляхом пілігримів?

«Життя на межі»

2023. Режисер Павло Пелешок

Від Революції Гідності до повномасштабної війни: успішні українські кінопродюсери взяли до рук зброю, щоб боронити країну, та камери задля фіксації моторошної реальності. З уламків спогадів та власного кіноархіву ветерани Павло та Юрко збирають мозаїку причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна – від кінця 2013 року до сьогодні. Автори пішли добровольцями на фронт, побували в гарячих точках Донбасу, створили саморобний дрон «Фурія», назву якого зараз носить один з найкращих підрозділів аеророзвідки. І весь цей час вони продовжували творити, аби показати світові правду про жахливу війну, яка стала можлива у XXI столітті.

«Одного літа в Україні»

2024. Режисер Володимир Тихий

У центрі сюжету – добровольці Міжнародного легіону ГУР, які розповідають про війну в Україні.

Які вони – іноземні добровольці на нашій війні? Що спонукало їх залишити спокійне життя та вирушити за океан? Кілька військових з міжнародного легіону ГУР розповідають про свій бойовий шлях в Україні. Від перших спільних тренувань на полігонах до перших бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Вони йдуть пліч-о-пліч і переконані, що їхнє виживання залежить саме від злагоджених дій.

Формація «Вавилонʼ13», до якої входить Володимир Тихий, заявила про себе під час Революції Гідності, ретельно документуючи події зими 2013/14 років. З того часу її учасники фіксують усі події війни. Саме такою є й картина «Одного літа в Україні». Це ще один розділ, ще одна сторінка. Це – чесні та відверті портрети бійців, які воюють за нашу країну, проте ми про них знаємо зовсім мало.