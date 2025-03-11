Режисер і військовий випадково зафільмував бій

Документальний фільм Олега Сенцова «Реал», який режисер і військовий випадково зафільмував під час бою, вийшов онлайн на декількох платформах.

У фільмі «Реал» немає монтажу та спецефектів, але є справжнє відчуття того, що відбувається на фронті. Разом із побратимами Олег Сенцов опинився в траншеї, колі його БМП підбили. Випадково увімкнена камера фіксує півтори години реальної війни.

Спеціально до виходу фільму у прокат та на платформах відкрито збір для родин воїнів, які загинули на позиції «Реал». Збір відкрили творці фільму спільно з фондом «Код Нації 47» та «Артхаус Трафік». Підтримати родини загиблих можна донатом на банку.

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Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, а згодом її побачили глядачі Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі, а також на Варшавському і Стокгольмському міжнародних кінофестивалях. Українська прем'єра картини пройшла на кінофестивалі «Київський тиждень критики».