У березні 2025 року на екранах українських кінотеатрів з’являться п’ять українських фільмів різних жанрів. Нагадаємо, зараз у прокаті можна побачити номіновану на «Оскар» «Порцелянову війну», яку вартує подивитись на великому екрані. Звичайно, не всі заплановані прем’єри можуть похвалитись такою якістю та такою кількістю нагород, проте українське кіно завжди варте уваги.

«Відпустка наосліп»

13 березня

Романтична комедія Валерії Фадєєвої розповідає про успішну столичну бізнеследі, яка побудувала блискучу кар’єру, але водночас зуміла нажити собі ворогів серед колег. Щоб трохи відпочити, підлеглі відправляють шефиню у несподівану відпустку до Карпат, де життя плине за зовсім іншими законами. Нові знайомі, нові правила та краєвиди Карпат стануть ідеальним тлом для того, аби героїня переглянула погляди на життя.

У головних ролях – Даніель Салем («Кохання без вагання», «Доктор Віра») та Тетяна Малкова («Смак свободи», «Конотопська відьма»).

«24.02. День, коли ми об'єдналися»

20 березня

Документальний фільм-есей про перший день широкомасштабного вторгнення військ РФ в Україну зняв режисер Дмитро Чорний.

Хронологія та історія початку війни показані через призму виставки в музеї Національної історії України, де й відбувалися зйомки. Ця картина дає змогу дізнатися, що українська нація вже втретє з початку ХХ століття витримує важкі бої на своїй землі та бореться не лише за свою свободу, а й за свободу всієї Європи.

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«раша гудбай»

27 березня

Новий фільм студії «Квартал 95» з Катериною Варченко в головній ролі. Понад десять років провівши в окупованій Горлівці, Ріта (Катерина Варченко) щиро повірила в усі пропагандистські вигадки. Ба більше, вона була однією з тих ведучих, які доносили ці нісенітнеці людям. Пожвавлення бойових дій змусило її сісти на поїзд, однак вона не знала, що їде до Ужгорода. Чи зміниться щось у її світогляді, коли вона побачить реальність на власні очі? Чи реально вирватися з тенет брехні та повірити у правду після довгих років помилкових суджень. Ріта має рідню в Ужгороді, тож їй точно буде з ким поговорити про те, що відбувається останні роки.

Фільм уже викликав чимало обурення в мережі. Його режисером є Олексій Кирющенко, відомий серіалами «Свати», «Слуга народу» та «Папік». Головні ролі зіграли Катерина Варченко, Андрій Ісаєнко, Анна Буткевич, Олексій Нагрудний, Віталій Іванченко, Слава Красовська, Артем Мяус, Гриша Горобчук.

«Камінний хрест»

27 березня

Сюжет розгортається навколо трагічної історії еміграції родини галицьких селян на початку ХХ століття. Іван Дідух все життя важко працював, а на старості вимушений емігрувати разом з родиною до Канади у пошуках кращої долі. Прощання з рідним селом для нього рівнозначне смерті. Щоб хоч якось побороти забуття, загрозу якого він гостро відчуває, Дідух залишає по собі камінний хрест на горі – останній символ його зв’язку з рідною землею. Режисера Леоніда Осику називають третім титаном українського поетичного кіно – поряд з Сергієм Параджановим та Юрієм Іллєнком. «Камінний хрест» – це перша спроба екранізації творів Василя Стефаника. Сценарій до фільму написав Іван Драч на матеріалі новел «Камінний хрест» і «Злодій».

«Ярослав Мудрий ‒ тесть Європи»

27 березня, на головному фото

Фільм розповідає про видатну роль в історії України легендарного правителя Київської Русі – князя Ярослава Мудрого. Ще в дитинстві, будучи кульгавим хлопчиком і зазнаючи булінгу, він навіть не підозрював, що стане тим, хто об’єднає розрізнені землі навколо Києва та створить могутню середньовічну державу. Важливу роль у його правлінні відіграла дружина – шведська принцеса Інгігерда. Разом вони започаткували далекоглядну матримоніальну політику, зміцнюючи міжнародні союзи через шлюби своїх дітей із європейськими монархами. У підсумку три доньки Ярослава стали королевами великих держав – Норвегії, Франції та Угорщини, закріпивши вплив Київської Русі на політичній мапі Європи.

Фільм поєднує документальне кіно та ігрову реконструкцію. Режисерка Олеся Ногіна.