Творчість та життя Тараса Шевченка усе ще мало досліджене українськими кінематографістами. Проте гарні зразки є. У день уродин поета ми зібрали п’ять фільмів, які або засновані на його творах, або розповідають про його життя.

«Кобзар»

2014. Режисери Тарас Ткаченко та Сергій Сотріченко

Докудрама досліджує біографію «Кобзаря» Тараса Шевченка, а точніше трьох його видань, що побачили світ за життя автора у 1841, 1844 та 1860 роках. Йдеться й про інші аспекти: листування, перша подорож в Україну, арешт, остання мандрівка 1860-го року, цензура і таємний нагляд. Усі вони тісно переплетені з біографією «Кобзаря». Також, факти біографії цієї книги зможуть оповісти про зародження модерної ідентифікації українців – перетворення їх з «малороссийской народности» на народ із державним прагненням.

«Причинна»

2017. Режисер Андрій Щербак

Анімаційний фільм «Причинна» знято за мотивами однойменної поетичної балади Тараса Шевченка. Анімаційний фільм «Причинна» – драматична історія про закоханих, яких розлучає війна. Поки козак бореться з ворогами, його наречена марніє від самотності та очікування. Однак, попри все, вони лишаються разом назавжди.

Фільм брав участь у кінофестивалях «Молодість», Linoleum, Одеському міжнародному кінофестивалі. Фільм має національну премію «Золота Дзиґа» за найкращий анімаційний фільм.

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«Тарас. Повернення»

2019. Режисер Олександр Денисенко, у ролях Борис Орлов, Роман Луцький, Богдан Бенюк

Картина розповідає про заслання Тараса Шевченка у Казахстані. Автором сценарію та режисером картини є український письменник, актор, сценарист та режисер Олександр Денисенко. Події фільму розгортаються 1857 року у Новопетрівській фортеці на Магистау, Казахстан. Тут відбуває своє заслання Тарас Шевченко (Борис Орлов). Усім відомо, що до закінчення цього терміну лишилися лічені дні. Та й те, що самобутній талант не заслуговує такого відношення, також очевидно. Проте, на жаль, не для всіх. Представники так званої «охранки», агенти царської поліції, намагалися зробити усе, аби повертатися з заслання було вже нікому.

«Безславні кріпаки»

2020. Режисер Роман Перфільєв, у головних ролях Роман Луцький, Сергій Стрєльніков, Катерина Слюсар, на головному фото

Розраховувати на те, що нам покажуть спражню біографію Кобзаря, не варто. Глядачам пропонують абсолютно вигадану, проте гостросюжетну та водночас комедійну історію. Події розгортаються у 1844 році. Молодий Тарас Шевченко (Роман Луцький) та його кохана Марія (Катерина Слюсар) потерпають від лихого пана у кріпацтві. В той самий час, переховуючись від лютого імператора та у пошуках важливого для історії меча, в Україну потрапляє японський самурай, українець по мамі (Сергій Стрельников). Познайомившись ближче із Тарасом, він вирішує навчити його бойовим мистецтвам. Тепер він готовий битися до останньої краплі крові. Звичайно, ворожої. Для початку їм потрібно перемогти жорстокого поміщика (Андрій Малинович), козака, що насправді грабує всіх підряд (Яків Ткаченко загинув на російсько-українській війні у грудні 2024 року), наркоторговця (Ген Сето) та інших лиходіїв.

«Толока»

2020. Режисер Михайло Іллєнко, у головних ролях Іванна Іллєнко, Дмитро Лінартович, Богдан Бенюк

Стрічка знята за мотивами балади «У тієї Катерини…», а її сюжет охоплює 400 років історії України. У Тараса Шевченка є балада про те, як у Катерину закохалися троє козаків. Свій вибір вона довірила долі: пообіцяла стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати умови договору, третьому вдалося врятувати брата, але брат Катерини виявився не братом, а її коханим… Чекати «брата» Катерині у сюжеті фільму доведеться не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії. Ця розповідь, наче притча, пролітає крізь історію України, відтворює її драматичні та героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує хату Катерини. Але вона вперто, як і багато поколінь українців, знову й знову піднімає її з руїн.

У фільмі, зокрема, зіграв Василь Кухарський, який загинув на війні у грудні 2023 року.