Після поранення на фронті помер актор Василь Кухарський

У четвер, 7 грудня, помер 42-річний відомий український актор Василь Кухарський. Кілька місяців тому він отримав важке поранення на фронті і весь цей час лікувався. Про це повідомив Київський академічний драматичний театр на Подолі, у якому працював Кухарський.

«Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом», – йдеться в повідомленні.

Із перших днів повномасштабної війни Василь Кухарський став до лав ЗСУ. У вересні режисер Олесь Санін повідомив, що Кухарського тяжко поранили в бою і він знаходиться в київській лікарні. Кухарський помер у лікарні, всього через кілька днів після свого дня народження.

Василь Кухарський – український актор театру та кіно. У 2005 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і ТБ імені Івана Карпенка-Карого. З 2008 року був актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. Знявся у десятках фільмів та серіалів, зокрема, в стрічці «Максим Оса та золото Песиголовця», де зіграв головну роль.