Якову Ткаченко було 45 років

На фронті загинув актор та воїн Яків Ткаченко. Про це повідомила Українська кіноакадемія.

45-річний Яків Ткаченко відомий за ролями у фільмах та серіалах «Червоний», «Припутні», «Безславні кріпаки», «Ціна правди», «Довбуш», «Перевізниця» та інші.

2018 року був номінований на українську національну кінопремію «Золота дзиґа»як найкращий актор другого плану за роль Славіка у фільмі «Припутні» Аркадія Непиталюка.

У перші дні повномасштабної війни Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра. У складі 128-ї бригади ТрО брав участь у боях на Донеччині, був двічі поранений. У 2023 році Яків Ткаченко демобілізувався, проте потім вирішив повернутися на фронт та вступив до одного з елітних підрозділів.

«Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті. Пустка», – написала кастинг-директорка Алла Самойленко.

«Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!», – написав режисер Олесь Санін.